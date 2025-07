Museo del Louvre, la Gioconda si sposta di cento passi

La celebre opera di Leonardo Da Vinci verrà spostata per consentire i lavori di ammodernamento della cosiddetta Salle des Etats

Il Museo del Louvre ha annunciato oggi che sposterà eccezionalmente, di "un centinaio di passi", la celebre opera di Leonardo Da Vinci, per consentire i lavori di ammodernamento della cosiddetta Salle des Etats. Si tratta della sala, situata nel cuore del Museo più grande di Francia, in cui viene esposta da anni dietro una teca antiproiettile. La Monna Lisa verrà quindi trasferita nella sera del 16 luglio nella vicina Galerie Medicis, tra le più importanti del Museo. Sarà fruibile al pubblico già la mattina seguente, dietro una teca climatizzata, simile a quella in cui viene esposta attualmente nella Salle des Etats. Una volta finiti i lavori, a metà ottobre, la Gioconda tornerà al suo posto. Quanto alle Nozze di Cana, l'immensa opera del Veronese esposta dinanzi alla Gioconda nella Salle des Etats, è stata lasciata al suo posto, ma completamente impacchettata per scongiurare il rischio di danneggiamenti durante i lavori.

