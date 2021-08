Musica, Gaetano Curreri in terapia intensiva, malore durante il concerto

Gaetano Curreri è stato colto da un malore la scorsa notte mentre stava concedendo l'ultimo bis del concerto che ha tenuto a San Benedetto del Tronto nell'ambito della rassegna " Nel cuore e nell'anima. Ritratti d'autore in musica e parole ". Curreri, leader degli Stadio, si è improvvisamente accasciato sul palcoscenico dove si è esibito insieme al Solis String Quartet con "Canzoni da camera". I primi soccorsi gli sono stati portati da un medico che stava assistendo al concerto, poi l'artista è stato poi trasferito con urgenza in ambulanza al nosocomio ascolano.

IL MESSAGGIO DEGLI STADIO

I compagni della band, il chitarrista Andrea Fornili e il bassista Roberto Drovandi, hanno scelto i social per parlare ai fan, dal profilo Facebook ufficiale degli Stadio hanno scritto nella notte "Gaetano ha avuto un malore, in questo momento è in terapia intensiva ed è stabile. Domani appena avremo notizie più precise vi terremo informati su questa pagina". In passato Curreri aveva già sofferto di problemi cardiaci.