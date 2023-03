Nanni Moretti torna al cinema il 20 Aprile e guarda con fiducia al Festival di Cannes

PHOTO CREDIT: Agenzia Fotogramma.it

C’è aria di Cannes per Nanni Moretti . Qualche giorno fa, il regista ha diffuso sui social il poster ufficiale del suo nuovo film, “ Il sol dell’avvenire ”, che approderà nei cinema il prossimo 20 Aprile. Una data che anticipa di circa un mese l’inizio della kermesse francese e che secondo alcuni potrebbe ospitare l’anteprima della pellicola o, nella migliore delle ipotesi, inserirla in concorso. D’altronde Moretti è un habitué di Cannes: ha vinto il Prix de la mise en scène per “Caro diario” nel 1994 e la Palma d'oro per "La stanza del figlio” nel 2001 . Ma ha partecipato al Festival anche altre volte, l’ultima nel 2021 con il suo “Tre Piani”.

IL SOL D’AVVENIRE, IL RITORNO DI MORETTI

Non si conoscono i dettagli della trama della nuova pellicola di Nanni Moretti. Alcune indiscrezioni parlano di un musical ambientato tra gli anni ’50 e ’70 nel mondo del circo e del grande schermo cinematografico. Che sia tornata la voglia per quel “musical sul pasticcere Trotzkista nell’Italia conformista degli anni 50”? Ma, citazioni a parte, le voci che circolano ipotizzano un grande ritorno alla commedia per Moretti, quel genere che lo ha consacrato tra la fine degli anni ‘60 e gli anni ’80 e che il regista aveva abbandonato nei suoi ultimi lavori come “Habemus Papam”, “Mia madre” e lo stesso “Tre Piani” del 2021. In effetti la critica, soprattutto nel caso del suo ultimissimo lavoro, non aveva accolto con benevolenza questa metamorfosi dell'autore, accusandolo di aver tradito il suo spirito e i suoi stilemi. Forse invece Moretti in questi ultimi anni ha semplicemente cercato nuovi orizzonti artistici, divertendosi ad esplorare anche tematiche più drammatiche e meno sfumate.





IL CAST

Girato a Cinecittà, negli studi dove più di 40 anni fa Nanni Moretti girò “Sogni d'oro" e più di recente “Habemus Papam”, il nuovo film è prodotto dalla Sacher Film, casa di produzione dello stesso regista, e da Fandango con Rai Cinema. Nel cast capitanato da Mathieu Amalric e Margherita Buy sono presenti anche Silvio Orlando, Barbora Bobulova, lo stesso Nanni Moretti, Elena Lietti, Jerzy Stuhr, Laura Nardi, Beniamino Marcone, Rosario Lisma, Flavio Furno e Francesco Brandi.

Il trailer della pellicola potrebbe arrivare a giorni, anche per permetterci di capire meglio l’atmosfera generale di questo quattordicesimo film di Nanni Moretti, sceneggiato assieme a Francesca Marciano, Federica Pontremoli e Valia Santella.