Napoli, aggredito infermiere all'ospedale Santobono

L'uomo è stato colpito dal padre di un bambino in codice verde

Un infermiere dell'ospedale Santobono di Napoli è stato aggredito nella mattinata di oggi, riportando la frattura di un dito della mano e 24 giorni di prognosi. A renderlo noto è il consigliere regionale campano dei Verdi Francesco Emilio Borrelli: "Ennesima aggressione al pronto soccorso alle 6 questa mattina. Il papà di un bambino in codice verde si è scagliato violentemente contro un infermiere lamentando presunti ritardi nel prestare soccorso al figlio, nonostante fosse già stato preso in carico dal medico di turno ed era in quel momento sottoposto a visita". Borrelli continua affermando che "dall'inizio dell'anno sono quasi ottanta le aggressioni al personale medico all'interno degli ospedali" e che "gli operatori sanitari ormai si recano a lavoro con la paura di finire sotto la furia ceca di questi individui".

Argomenti

Aggressione Infermiere Napoli Ospedale Santobono

