Napoli, arrivano gli agenti della polizia locale sugli autobus

Redazione Web

30 agosto 2019, ore 22:00

Una sperimentazione del servizio era già stata effettuata nel 2015, con un consistente aumento della vendita di biglietti

Da settembre, gli agenti della polizia locale di Napoli accompagneranno il personale dell'ANM, l'Azienda Napoletana Mobilità, sui bus, con l'obiettivo di tutelare la sicurezza del personale e dei passeggeri. Ad annunciarlo è stato oggi il generale Ciro Esposito, comandante della Polizia Municipale partenopea. "Il tutto avverrà in collaborazione con l'azienda dei trasporti, la quale pagherà e organizzerà i servizi di controllo", spiega il comandante Esposito. "Già da qualche anno esiste ed è attiva la possibilità di poter impiegare i nostri agenti, su base volontaria e dopo l'orario di lavoro, in servizi di controllo", spiega Esposito. "Nel 2015 sperimentammo il servizio - ricorda il comandante della Polizia Municipale - e ci fu un consistente aumento della vendita dei biglietti e una sensibile diminuzione delle criticità, come le aggressioni". Gli agenti saranno dotati di walkie talkie con i quali potranno chiedere assistenza alla centrale in presenza di particolari criticità.

                                                     

