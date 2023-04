Napoli, diciassettenne muore precipitando dal tetto di un capannone, forse era salito per una sfida

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

MORTE DOLOROSA E ASSURDA

Questo è il momento del dolore. Per una vita spezzata troppo presto. Morire a diciassette anni non è giusto, non ha senso. E ce lo ha ancora di meno se – come sembra – tutto è dovuto a un gioco. Certe sfide possono apparire divertenti, stimolanti davanti allo sguardo immaturo di un ragazzo. In realtà sono stupidaggini pericolose. Quando lo si capisce può essere troppo tardi. Sul fatto di cronaca avvenuto alle porte di Napoli al momento non si hanno certezze. Ma – stando ai primi rilievi degli inquirenti- si profila l’ipotesi concreta che un ragazzo di diciassette anni si sia schiantato al suolo a causa di un challenge, magari lanciato sui social.





L'OMBRA DI UNA SFIDA TRA RAGAZZI

Si è arrampicato sul tetto di un capannone industriale abbandonato, a Casalnuovo di Napoli, in via Giovanni Falcone. L’incidente è avvenuto nell’area ex Pibigas-Eridiana. Un panello di plastica evidentemente non ha retto il peso e ha ceduto. Il ragazzo è precipitato al suolo da una altezza considerevole. La situazione è subito parsa molto grave, due amici che erano con lui hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Ma i sanitari arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sulla dinamica indagano i Carabinieri. Si cerca di capire perché il diciassettenne fosse salito su quel capannone: forse per gioco, più probabilmente per una sfida. Il che riaprirebbe il dibattito sulla pericolosità di certe challenge, che spesso vengono veicolate sul web. Un mondo senza controllo: dove si trova di tutto, qualcosa di utile e di interessante; ma anche qualcosa di stupido. La cronaca nel recente passato ci ha raccontato drammi che come vittime hanno avuto giovanissimi finiti in una spirale molto pericolosa.