Napoli, falsa cittadinanza a calciatori di Serie A

I carabinieri hanno arrestato responsabile comunale e titolare di un'agenzie di pratiche amministrative

I carabinieri di Castello di Cisterna, in provincia di Napoli, hanno scoperto un'organizzazione che forniva false pratiche di cittadinanza italiana a stranieri, fra i quali ci sarebbero anche alcuni calciatori di Serie A, ma anche nei massimi campionati di Francia e Portogallo. I carabinieri hanno arrestato il responsabile dell'ufficio di stato civile del comune campano e il titolare di un'agenzia di pratiche amministrative.

