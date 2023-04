Napoli gioca domenica, le misure per la festa scudetto

PHOTO CREDIT: Fotogramma.it

IL PIANO DEL COMUNE

Il Comune istituirà una zona rossa pedonalizzata, dalle 12 di domenica alle 4 del mattino, con il rafforzamento del trasporto pubblico "per evitare le scorribande di auto e moto e garantire una festa in sicurezza". "Si è arrivati alla conclusione che auspicavamo - ha detto il sindaco partenopeo Manfredi illustrando le misure - concentrando nella stessa giornata le due partite di Napoli e Lazio. Una richiesta che abbiamo fatto per garantire il migliore utilizzo delle risorse in campo. Napoli deve dimostrare la sua gioia ma anche la sua capacità organizzativa. E poi analogamente garantire soprattutto nell'area del centro storico che questa festa si faccia essenzialmente a piedi. Per questo - aggiunge Manfredi - si creerà una grande area pedonale nella zona del centro storico che partirà dalle 12 di domenica e qualora ci sarà la festa durerà fino alle 4 di notte". C'è un grande lavoro - ha proseguito Manfredi - per garantire una frequenza aumentata dei trasporti con il prolungamento dei servizi fino a mezzanotte e per garantire la mobilità. Sono convinto che sarà una bellissima festa, Napoli - ha concluso il primo cittadino - è una città che sa festeggiare e lo dimostreremo. Aumentati i presidi sanitari, in campo oltre 3-400 vigili urbani, mentre per le forze dell'ordine arriveranno i rinforzi da Taranto, Bari, Reggio Calabria, e dalla Questura di Napoli, si apprende, sono state revocate ferie e congedi per assicurare almeno 2000 uomini dai commissariati per l'ordine pubblico di domenica. Un entusiasmo che già si trasferisce nel sangue dei calciatori azzurri come spiega il centrocampista macedone Elmas: "Non mi aspettavo migliaia di tifosi - ha detto oggi - all'aeroporto dopo il ritorno da Torino. Io vengo dal Fenerbahce che ha una tifoseria simile, ma non mi aspettavo diecimila persone, è incredibile. Siamo contenti. E ora non oso immaginare quando vinceremo lo Scudetto. Non so come festeggiamo, io aspetto soltanto questo momento e poi vediamo". Soddisfatto il presidente De Laurentiis: "Prevedere è meglio che curare", ha detto, complimentandosi con le autorità per il dispositivo messo in campo.