Napoli, identificati e arrestati i tre che che il 9 ottobre entrarono in un ristorante armati di kalashnikov

I Carabinieri di Casoria hanno arrestato i tre presunti responsabili della rapina avvenuta il 9 ottobre nel locale “Un posto al sole” a Casavatore, in provincia di Napoli. Si tratta di due ventenni, Marco Giardino (incensurato) e Salvatore Di Matteo, e di un trentaduenne, Antonio Silvestro. I tre sono stati accusati anche di associazione a delinquere.





I FATTI DEL 9 OTTOBRE



Le immagini, riprese dalle telecamere di sorveglianza, fecero il giro dei social network diventando ben presto virali per la loro brutalità. Era un sabato sera di ottobre, il locale era frequentato soprattutto da famiglie con bambini al seguito. Nei video si vedono tre uomini, con i volti coperti, entrare nel locale imbracciando un kalashnikov e dei fucili a pompa. Subito si diffonde il panico tra i presenti, i genitori tentano di rassicurare i figli. I malviventi puntano le armi contro i commensali – bambini compresi - che non esitano a sfilarsi orologi e collane: nel bottino finiscono anche un Rolex e un Tudor. Le indagini, scattate in seguito a questa rapina, hanno consentito alle forze dell’ordine di scoprire una vera e propria organizzazione criminale, di cui farebbero parte i tre, ritenuta responsabile di una serie di colpi portati avanti con lo stesso modus operandi e sempre con l’utilizzo di armi da guerra. È emerso inoltre che gli arrestati avevano architettato anche altre rapine, tutte sventate dai carabinieri.