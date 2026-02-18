Napoli, il 'no' degli esperti al nuovo trapianto per il bimbo di 2 anni. La vicinanza del Monaldi e le indagini in corso

Le condizioni del bambino non sono compatibili con un nuovo trapianto. Questo è il drammatico parere dell’equipe di luminari della cardiochirurgia pediatrica riuniti al Monaldi di Napoli sull’impianto di cuore nuovo al bimbo di due anni e mezzo al quale lo scorso dicembre era stato trapiantato un organo cardiaco risultato danneggiato. Si è trattato di "un confronto collegiale che ha consentito una valutazione condivisa quanto più completa e ampia possibile" scrive il nosocomio nella nota diffusa dopo il responso medico. "Alla luce delle valutazioni effettuate al letto del paziente e sulla base degli ultimi esami strumentali, si è stabilito che le condizioni del bambino non sono idonee a un nuovo trapianto". Poi la direzione del Centro Trapianti dell'ospedale napoletano ha espresso la "più sincera vicinanza alla famiglia, prontamente informata, in questo momento così difficile". Il 23 dicembre scorso è stato impiantato nel bambino un organo bruciato dal ghiaccio secco utilizzato nel trasporto e danneggiato da una catena di errori commessa dai sanitari non formati all’uso dei box di nuova generazione.

DOMENICO E IL CUORE

Il bimbo, Domenico il suo nome, è nella terapia intensiva dell’ospedale, sarebbe sveglio per il consulto dei medici arrivati da tutta Italia, dopo 57 giorni di coma farmacologico. L’avvocato della famiglia aveva parlato di un 10% di possibilità di riuscita dell’intervento, e aveva detto che la mamma di Domenico, sarebbe stata disposta a rischiare. Ma come una mannaia, è arrivata la sentenza dei maggiori esperti italiani. Il team di medici (Hart Team) è composto da luminari italiani di strutture quali: Il Bambin Gesù di Roma, che resta il centro di riferimento; l’azienda ospedaliera dell’Università di Padova; l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo; l’ospedale Regina Margherita di Torino. A questo punto, il cuoricino andrà a uno dei tre piccoli pazienti che attende l’impianto, a seconda dei parametri che verranno stabiliti dallo studio dei casi.

LE INDAGINI

Intanto, nell’ospedale napoletano è in corso il controllo degli ispettori del ministero della Salute che dovranno fare chiarezza sui fatti attraverso l’acquisizione di tutti i documenti sulla vicenda. Gli ispettori si recheranno anche a Bolzano, da dove è partito il cuore, poi lesionato. E mentre tutto accade, mamma Patrizia continua a pregare per il suo bambino assistita dal cardinale Domenico Battaglia che la supporta, e forse spera in un miracolo.



