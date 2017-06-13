Napoli Pizza Village, valanga di pizze e musica

Dal 17 al 25 giugno al Lungomare Caracciolo tante attrazioni e novità con RTL 102.5

Tutto pronto per l'edizione 2017 del Napoli Pizza Village, la manifestazione che già da diversi anni si tiene sul lungomare partenopeo Caracciolo e che quest'anno si sposta da settembre a giugno, posizionandosi in apertura della stagione turistica napoletana e regionale. L'edizione 2017 del Napoli Pizza Village si terrà dal 17 al 25 giugno: 9 giorni quindi, a differenza dei 6 giorni delle edizioni precedenti, che comprendono due weekend. Il programma di eventi gratuiti, ideato e realizzato con RTL 102.5, radio ufficiale dell'evento, prevede come ospiti i The Kolors, Thegiornalisti, Ermal Meta, Alex Britti, il vincitore di Sanremo 2017 Francesco Gabbani, Bianca Atzei, Gigi D'Alessio, Benji & Fede e Paola Turci. Sul palco ogni sera anche artisti e cabarettisti napoletani.

RTL 102.5 IN PRIMA LINEA AL NAPOLI PIZZA VILLAGE

Questi i programmi in diretta da Napoli: 6:00 – 9:00: Non Stop News con Fulvio Giuliani, Giusi Legrenzi e Pierluigi Diaco. A seguire 11:00 – 13:00 Viva L’Italia con Angelo Baiguini e Pio & Amedeo, 19:00 – 21:00 Protagonisti con Federica Gentile e Federico Vespa e infine 21:00 – 23:00 Suite 102.5 con Gianni Simioli e Barbara Foria.



COSA ACCADRA' AL NAPOLI PIZZA VILLAGE

Dal 19 al 21giugno il Napoli Pizza Village ospiterà inoltre il Campionato mondialedel Pizzaiuolo - Trofeo Caputo, con 600 pizzaioli provenienti da oltre40 paesi e da ogni continente che si sfideranno alla Rotonda Diaz peril titolo mondiale in 9 sezioni, compresa la nuova categoria "Pizzafritta".



Proseguirà inoltre la raccolta di firme, partita al Napoli PizzaVillage 2014, per l'inserimento dell'Arte dei Pizzaiuoli napoletaninella lista mondiale del Patrimonio culturale immaterialedell'umanità, iniziativa lanciata da Alfonso Pecoraro Scanio,presidente della Fondazione Univerde: l'obiettivo dichiarato èraggiungere i 2 milioni di firme a sostegno del riconoscimento daparte della Commissione Unesco.



Infine un'iniziativa speciale messa in campo con Vittorio Sgarbi: chiacquisterà il coupon menu dal lunedì 19 a venerdì 23 riceverà inregalo un biglietto gratuito per accedere alla mostra "I Tesorinascosti: Tino da Camaino, Caravaggio, Gemito" a cura di VittorioSgarbi, in corso alla Basilica di Santa Maria Maggiore allaPietrasanta fino al 20 luglio.

