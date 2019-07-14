Napoli, stasera la cerimonia conclusiva delle Universiadi

L'evento si terrà allo Stadio San Paolo, già sold out. Prevista la presenza del premier Conte

Tutto esaurito per la Cerimonia di chiusura delle XXX Universiadi di Napoli. L’evento è in programma domenica sera alle ore 21:00 allo Stadio San Paolo, alla presenza di oltre trentacinquemila spettatori che assisteranno allo show finale, ideato e prodotto da Balich Worldwide Shows. L'impianto partenopeo è stato limitato nella capienza per far posto alla scenografia, che sarà ispirata al rito tipicamente napoletano del sospeso, la famosa generosità napoletana nel lasciare pagato un caffè o altri generi di prima necessità. Sarà anche un saluto alla città di Napoli e alla Campania, tra le bandiere dei centodiciotto paesi che hanno partecipato alla manifestazione. A condurre la serata, accompagnata dalle performance musicali di Mahmood, Clementino e DJ Sonic, saranno i The Jackal. Nel corso della serata avverrà anche il passaggio di consegne con la città cinese di Chengdu, che ospiterà tra due anni la prossima Universiade estiva. Dopo la sfilata degli atleti ci sarà lo spegnimento del braciere, incarico che dovrebbe andare ad una delle azzurre Daisy Osakue, Roberta Bruni e Luminosa Bogliolo. A chiusura della manifestazione, lo spettacolo dei fuochi d’artificio sul capoluogo campano. Presenzierà all’evento il premier Giuseppe Conte, che siederà accanto al presidente della FISU (Federazione Internazionale Sport Universitari) Oleg Matysin, al governatore della Campania Vincenzo De Luca e al sindaco di Napoli Luigi De Magistris.

