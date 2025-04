Napoli, uomo ucciso a coltellate nel suo negozio

E' morto l'uomo che è stato ferito con un fendente alla giugulare all'interno di un supermercato di via Nuova Poggioreale, nella periferia orientale di Napoli. La vittima, 53 anni, incensurato, era il titolare dell'esercizio commerciale in cui è stato aggredito. L'uomo è stato soccorso immediatamente ed è stato portato all'ospedale Loreto Mare. La ferita però era troppo grave e non c'è stato nulla da fare. Sulla vicenda indagano gli agenti della questura di Napoli. Si ritiene che l'assassino possa essere il figlio dell'uomo. Il giovane è stato fermato.