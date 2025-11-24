NASCE BIANCO VENTURES, CHE TRASFORMERÀ SEI IDEE IN STARTUP IN CORSA VERSO UN MERCATO DEL LUSSO DA 418,9 MILIARDI

GELLIFY, Deloitte e Arad annunciano la nascita di Bianco Ventures, il primo venture builder italiano pensato per plasmare idee ad alto potenziale e trasformarle in startup capaci di innovare il mercato globale del lusso.

Aprire un dialogo reale e continuo tra creatività e tecnologia. Questo è l’obiettivo che si è posto il gruppo di venture builder visionari di Bianco Ventures, che si sono confrontati con la necessità di un mercato in continua evoluzione.

DARE IDEE AL FUTURO

La tecnologia ha bisogno di idee di lusso e il lusso ha bisogno della tecnologia. Le aziende di moda dovranno affrontare il rapporto con l’Intelligenza Artificiale in un mercato che da qui al 2027 varrà 4,4 miliardi di dollari; dovranno presidiare il metaverso, che muove già una domanda da 50 miliardi entro il 2030; dovranno infine cavalcare l’ondata della moda sostenibile, che da sola varrà 16,1 miliardi. Per questo è necessario reinventarsi e uscire dall’estetica geek con l’obiettivo di dare vita a una strategia solida, basata sull’esperienza nel rapporto tra beni di lusso e canali digitali.

LA SFIDA

Bianco Ventures selezionerà sei idee da trasformare in sei iniziative imprenditoriali, puntando a ribaltare completamente il punto di vista del rapporto tra azienda e cliente finale. Lo farà unendo le skills e le prerogative proprie dei player di primo livello che hanno collaborato all’ideazione questo progetto.

Deloitte porta con sé la conoscenza del mercato e la capacità di orientarcisi; mentre GFY, il partner delle startup per eccellenza e dell’eccellenza, mette a disposizione la sua factory interna dedicata a innovazione e sviluppo. E infine troviamo Arad, la cui competenza manageriale specifica nei settori Moda, Lusso e Retail è riconosciuta da tutti i player del settore.

Ogni venture sarà affidata a un manager con background verticale o a imprenditori seriali che hanno già portato a termine con successo precedenti iniziative. Le idee saranno validate con prototipi e test di mercato, seguendo un processo di venture building già collaudato che garantisce l’uscita nel mercato entro pochi anni.

Grazie a un approccio strutturato, Bianco Ventures può trasformare un’idea in una startup pronta per il mercato in appena 10,7 mesi - dimezzando i tempi rispetto ai modelli tradizionali - con un tasso di successo fino che arriva fino all 60%, contro l’1% degli approcci convenzionali.

Attraverso una campagna di equity crowdfunding lanciata su Mamacrowd – la più importante piattaforma italiana per investimenti in equity crowdfunding – si potrà investire e diventare parte attiva nella nascita delle sei startup selezionate. Gli investitori entrano così a far parte di un ecosistema che trasforma intuizioni in impresa concreta, affiancati da mentor di alto profilo e da un network che conosce profondamente le dinamiche del Fashion & Luxury.

Chi entra nel progetto sarà parte di un laboratorio reale, dove ogni idea considerata valida viene sviluppata, testata sul mercato e preparata al decollo. Con strumenti e strategie concrete, un ritorno positivo atteso sugli investimenti e una preferenza di liquidazione per gli investitori e un credito d’imposta del 30%, Bianco Ventures non solo cambia le regole del gioco, ma rende il gioco più sicuro per chi ha il coraggio di giocarlo.

IL PRIMO INCONTRO

Il percorso di apertura dell’iniziativa prosegue il 25 novembre con il webinar “The next chapter of fashion: l’innovazione che cambia le regole”, un confronto sulle nuove forme di imprenditorialità tra AI, omnicanalità e venture building. In live su LinkedIn, il talk esplorerà come creatività, tecnologia e impresa stanno ridefinendo il futuro del fashion, con interventi di Gianluca Bernardi (CEO di Bianco Ventures), Nicola Ferro e Luca Conci. Le registrazioni sono aperte a questo link.





COMUNICATO STAMPA