Natale, il panettone con foglie d'oro 18 carati

Natale, il panettone con foglie d'oro 18 carati

Natale, il panettone con foglie d'oro 18 carati

Redazione Web

25 dicembre 2017, ore 07:00

Creato a Salerno ed è in vendita al prezzo di 120 euro al chilo

Un panettone davvero prezioso. Esiste infatti un dolce natalazio per eccellenza, creato da Sal De Riso della nota pasticceria di Minori (Salerno), ricoperto con foglie d'oro 18 carati. Si avvale di una tripla lievitazione ed è realizzato con cioccolato fondente Venezuela Sur Del Lago 72% di Domori. Il costo è di 120 euro al chilo e la produzione è limitatissima: solo dieci pezzi. Tanti gli ordini, soprattutto dalla Russia e dai Paesi Arabi.

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