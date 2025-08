Nati panda gemelli di 200g l'uno, è record mondiale

E' successo in Cina, nel Centro Riproduzione dei panda giganti, sono i gemelli più pesanti ad essere nati in cattività

Una coppia di panda gemelli dal peso di oltre 200 grammi ciascuno è nata nel fine settimana a Chengdu, capoluogo della provincia del Sichuan, nella Cina sud-occidentale. La Base di Ricerca di Chengdu per la Riproduzione dei Panda Giganti sostiene che i due cuccioli, un maschio e una femmina, sono i gemelli di panda più pesanti ad essere nati in cattività a livello mondiale. Il cucciolo maschio pesa 211,6 grammi, la femmina 209 grammi. Sono nati nel centro la mattina di sabato 6 luglio e sono in condizioni stabili. Il peso medio dei cuccioli di panda alla nascita è di circa 150 grammi. A oggi, nella base di ricerca di Chengdu è nato un totale di 298 cuccioli di panda giganti.

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti