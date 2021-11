Nazionale, Chiellini lascia il ritiro, il difensore non ha recuperato dai problemi fisici

L'Italia di Mancini perde un altro pezzo importante in vista della sfida di venerdì con la Svizzera: dopo Nicolò Zaniolo, Lorenzo Pellegrini e Ciro Immobile nelle ultime ore ha lasciato il ritiro di Coverciano anche Giorgio Chiellini. Il capitano azzurro ha provato a stringere i denti, ma non è riuscito a recuperare dal problema agli adduttori. Il difensore bianconero, pertanto, ha lasciato il ritiro di Coverciano ed ha fatto rientro a Torino. Salterà anche il match di lunedì prossimo contro l'Irlanda del Nord. Contro la Svizzera quindi probabile in difesa la coppia Bonucci-Acerbi.





Azzuri qualificati se

Indipendentemente dal risultato della partita di venerdì con la Svizzera, la qualificazione non si deciderà nella sfida di Roma, bisognerà comunque attendere gli ultimi 90 minuti. In caso di parità di punti, infatti, non si guardano gli scontri diretti, ma la differenza reti generale e in secondo luogo il numero di reti segnate. L'Italia, a due giornate dalla fine, è avanti con un +11 (12 gol fatti) contro il +9 della Svizzera (con 10 gol fatti). In caso di vittoria nello scontro diretto, quindi, agli azzurri basterebbe un pareggio all'ultima giornata o un mancato successo degli svizzeri. In caso di pareggio, invece, l'Italia partirebbe all'ultima giornata con un vantaggio di 2 gol di differenza reti da gestire. Se la squadra di Roberto Mancini dovesse perdere lo scontro dell'Olimpico, dovrebbe sperare in una sconfitta della Svizzera contro la Bulgaria e, contemporaneamente, battere l'Irlanda del Nord sperando di avere la differenza reti a favore.