Negramaro, il nuovo album arriva il 17 novembre

14 settembre 2017, ore 15:49
A due anni di distanza da "La rivoluzione sta arrivando"
I Negramaro a due anni di distanza da "La rivoluzione sta arrivando" hanno annunciato la data di uscita del nuovo album con 12 inediti: il 17 novembre.
