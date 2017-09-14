Negramaro, il nuovo album arriva il 17 novembre

Negramaro, il nuovo album arriva il 17 novembre

Negramaro, il nuovo album arriva il 17 novembre

Redazione Web

14 settembre 2017, ore 15:49

A due anni di distanza da "La rivoluzione sta arrivando"

I Negramaro a due anni di distanza da "La rivoluzione sta arrivando" hanno annunciato la data di uscita del nuovo album con 12 inediti: il 17 novembre.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • La fine di Maduro, da autista di bus a tre volte presidente

    La fine di Maduro, da autista di bus a tre volte presidente

  • Serie A, Como-Udinese 1-0, Genoa-Pisa 1-1, Sassuolo-Parma 1-1, Juventus-Lecce 1-1, Atalanta-Roma 1-0

    Serie A, Como-Udinese 1-0, Genoa-Pisa 1-1, Sassuolo-Parma 1-1, Juventus-Lecce 1-1, Atalanta-Roma 1-0

  • Crans-Montana, identificate le prime tre vittime italiane

    Crans-Montana, identificate le prime tre vittime italiane

  • Governeremo fino a una transizione sicura, così Trump dopo la cattura di Maduro in Venezuela

    Governeremo fino a una transizione sicura, così Trump dopo la cattura di Maduro in Venezuela

  • L'Italia tra le mete preferite degli stranieri per l'Epifania. Primo, positivo, bilancio delle festività natalizie

    L'Italia tra le mete preferite degli stranieri per l'Epifania. Primo, positivo, bilancio delle festività natalizie

  • Poste italiane introduce un canone annuale di sei euro per lo Spid, scatterà dopo un anno

    Poste italiane introduce un canone annuale di sei euro per lo Spid, scatterà dopo un anno

  • New Hit di RTL 102.5: le novità in rotazione da questa settimana

    New Hit di RTL 102.5: le novità in rotazione da questa settimana

  • Aurora Livoli: un 57enne peruviano è stato fermato, ha precedenti per vari reati, attesa per l'autopsia

    Aurora Livoli: un 57enne peruviano è stato fermato, ha precedenti per vari reati, attesa per l'autopsia

  • Saldi al via oggi in Valle d'Aosta, da domani in tutte le altre regioni. Atteso un giro d'affari da 5-6 miliardi

    Saldi al via oggi in Valle d'Aosta, da domani in tutte le altre regioni. Atteso un giro d'affari da 5-6 miliardi

  • Il discorso di fine anno di Mattarella. La pace, la Repubblica mosaico che impegna ciascuno e ai giovani dice "non rassegnatevi"

    Il discorso di fine anno di Mattarella. La pace, la Repubblica mosaico che impegna ciascuno e ai giovani dice "non rassegnatevi"

Checco Zalone, video messaggio in tv stasera a reti Mediaset unificate: inizia la promozione del nuovo film Buen Camino

Checco Zalone, video messaggio in tv stasera a reti Mediaset unificate: inizia la promozione del nuovo film Buen Camino

Il comico parlerà (a modo suo) per la prima volta del suo nuovo lavoro cinematografico, nelle sale dal 25 dicembre

Carlo Conti svela i titoli delle canzoni del festival

Carlo Conti svela i titoli delle canzoni del festival

Il direttore artistico di Sanremo e conduttore Carlo Conti ha svelato i titoli dei 30 brani che si sfideranno sul palco del Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio

I Modà presentano a RTL 102.5 il nuovo singolo con Bianca Atzei “Ti amo ma non posso dirlo” e annunciano il tour estivo

I Modà presentano a RTL 102.5 il nuovo singolo con Bianca Atzei “Ti amo ma non posso dirlo” e annunciano il tour estivo

La band annuncia a sorpresa La Notte dei Romantici in Estate – Tour 2026, la nuova tournée estiva in partenza a giugno 2026. RTL 102.5 sarà la radio ufficiale del tour