Negramaro tornano venerdì con "Fino all'imbrunire"

02 ottobre 2017, ore 11:09
Il nuovo singolo fa da apripista al nuovo progetto discografico
Si intitola "Fino all'imbrunire" il nuovo singolo dei Negramaro che tornano da venerdì 6 ottobre. Il brano fa da apripista al nuovo progetto discografico in uscita il 17 novembre e contenente 12 brani inediti.
