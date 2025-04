Nek a RTL 102.5, Il mio gioco preferito è un album in due parti

Nek è passato oggi da RTL 102.5 per presentarci il suo nuovo album, "Il mio gioco preferito -Parte prima", in uscita domani venerdì 10 maggio. "Nella copertina ho voluto mettere un'immagine che rappresentasse al meglio il titolo dell'album", ha detto Filippo Neviani ai microfoni di The Flight, "ecco perché ho scelto un cubo di Rubik incompleto. Prima di tutto perché si tratta della Prima Parte, e poi perché la vita è fatta di incastri e non sempre gli incastri escono alla prima, bisogna continuare a lavorare".

Il disco, prodotto e arrangiato dallo stesso Nek insieme a Luca Chiaravalli e Gianluigi Fazio, è stato anticipato dal singolo “La storia del mondo”, attualmente in rotazione come New Hit su RTL 102.5 e disponibile su tutte le piattaforme digitali.