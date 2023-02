“Nella serata delle cover canterò con Alex Britti, colpito dalla semplicità con la quale suona”, così LDA a RTL 102.5

In gara con il brano ‘Se poi domani’, LDA è il più giovane artista in gara. Ai microfoni di RTL 102.5, l’artista napoletano si è mostrato calmo e rilassato, nonostante la portata dell’esperienza sanremese. «Cerco di distrarmi, perché aiuta. Stare con le persone che ti fanno ridere fa bene. So fare il serio ma mi piace divertirmi», dice. Nel corso di The Flight, LDA si dichiara soddisfatto della sua prima esibizione sul palco dell’Ariston: «Ieri è andata bene, mi sono riascoltato e mi sono piaciuto. Si può fare sempre meglio e stasera cercherò di esibirmi ancora meglio», continua.



Sul suo brano in gara, ‘Se poi domani’, LDS svela: «Con ‘Se poi domani’ sono stato furbo, dopo che l’abbiamo chiuso non l’ho più ascoltato per non perdere l’emozione nel cantarlo», dice.

Venerdì, durante la serata delle cover, LDA porterà sul palco ‘Oggi sono io’ in duetto con Alex Britti. A RTL 102.5 l’artista non nasconde l’emozione: «Per la serata duetti ho preparato una bella cosa. Duetterò con Alex Britti e canteremo ‘Oggi sono io’, una canzone capolavoro della musica italiana. Alex è un big della musica, mi ha colpito la semplicità con la quale suona la chitarra», racconta.