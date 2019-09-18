Neonato morto nel Meranese, fermata la madre

Il piccolo era stato trovato senza vita in un cespuglio nella zona di Lana lunedì scorso

La Procura di Bolzano ha fermato nella serata di ieri una cittadina romena, accusata di omicidio aggravato nei confronti del proprio figlio e di occultamento di cadavere. Lo comunica una nota della Procura in riferimento al ritrovamento di un neonato morto in un cespuglio nel Meranese. Sono state sentite alcune persone informate sui fatti e sono stati sottoposti a sequestro alcuni oggetti ed indumenti nonché la stanza nella quale la donna soggiornava per motivi di lavoro. Ulteriori elementi sono attesi dall'autopsia. Il piccolo era stato trovato senza vita in un cespuglio nella zona di Lana lunedì scorso e sul corpo erano stati riscontrati segni di violenza.​

