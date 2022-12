New Hit di RTL 102.5: da oggi in onda Achille Lauro, Aiello, Alfa, Irama e Machine Gun Kelly ft. Iann Dioe

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali. Oggi è il turno di Achille Lauro, Aiello, Alfa, Irama e Machine Gun Kelly ft. Iann Dior.





ACHILLE LAURO, DA OGGI IN ROTAZIONE “CHE SARÀ”, IL NUOVO SINGOLO

Achille Lauro torna in radio con Che Sarà, un brano introspettivo che mostra il lato più intimo dell’artista. Prodotto da Gow Tribe e Gregorio Calculli, Che Sarà è una ballad intima e profonda attraverso la quale l’artista si interroga sul futuro. Una riflessione da essere umano verso altri esseri umani su quella che sarà la vita futura e sull’importanza del presente. Nel videoclip del brano, girato per intero a Roma tra l’Ara Pacis e le iconiche vie del centro storico, Achille Lauro riesce ad unire al brano quel senso di solennità e eternità che una location così maestosa riesce a trasmettere, mettendo ancor più in risalto il testo, protagonista assoluto del brano. Achille Lauro porterà il brano live in Achille Lauro Unplugged, due eventi esclusivi in teatro: il 22 gennaio all’Auditorium Parco della Musica di Roma e il 24 gennaio 2023 al Teatro degli Arcimboldi di Milano.





ALFA TORNA IN RADIO CON “5 MINUTI”

Dopo l’incredibile successo radiofonico della versione italiana di Snap, brano pubblicato il 30 settembre 2022 assieme a Rosa Linn, Alfa torna in radio da solista con il nuovo singolo 5 minuti. Presentato dal vivo in anteprima in occasione del concerto sold-out al Fabrique di Milano, 5 minuti è il brano che l’artista genovese avrebbe dovuto presentare sul palco di Sanremo Giovani. Un brano molto intimo, dedicato ad un’amica scomparsa in un incidente stradale: cinque sono i minuti che basterebbero ad Alfa per poter rimanere con lei nei sogni. Dalla prossima primavera Alfa porterà la sua musica live nel “Tra le nuvole tour”, in partenza da Genova il prossimo 11 aprile. Radio Zeta è media partner del tour.

“DOMANI TORNO”, IL NUOVO SINGOLO DI AIELLO

Dopo l’uscita dell’ultimo singolo Paradiso, uscito in primavera, Aiello torna in rotazione radiofonica con Domani torno, il nuovo singolo dell’artista che rappresenta un nuovo tassello del suo percorso artistico. Prodotto da BRAIL, il singolo ricalca l’incredibile capacità di Aiello di raccontare storie malinconiche e smuovere profonde riflessioni attraverso il suo particolarissimo timbro vocale. Il brano racconta di quelle storie che finiscono troppo presto, evocando immagini e ricordi in cui tutti riescono ad immedesimarsi.





MACHINE GUN KELLY IN FEATURING CON IANN DIOR NEL NUOVO BRANO FAKE LOVE DON'T LAST

Fra le New Hit di RTL 102.5 anche Fake Love Don't Last di Machine Gun Kelly in featuring con Iann Dior. Due superstar internazionali Machine Gun Kelly e Iann Dior, insieme per un nuovo brano destinato a diventare una hit radiofonica. Scritto e prodotto in collaborazione con Travis Barker e Ryan Tedder (frontman dei OneRepublic) ed esibito dal vivo in occasione del tour mondiale tutto sold-out che ha fatto tappa anche a Milano, Fake Love Don't Last è contenuto nell’ultimo album Mainstream Sellout.





IRAMA IN ROTAZIONE SU RTL 102.5 CON IL NUOVO SINGOLO A L I

In rotazione su RTL 102.5 anche A L I, il nuovo singolo di Irama contenuto nell’album Il giorno in cui ho smesso di pensare, uscito il 25 novembre in una versione deluxe e contenete nuovi inediti. A L I, prodotto da Giulio Nenna, è un brano che mostra nuovamente l’incredibile talento di Irama di scrivere testi pregni di significato pur riuscendo a creare sound e atmosfere in grado di incontrare i gusti di un pubblico vastissimo.