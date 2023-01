New Hit di RTL 102.5: da oggi in onda Central Cee con "Let Go", Le Vibrazioni con "Ridere Ancora" e "Quevedo: BZRP Music Sessions, Vol. 52" di Quevedo & Bizzarap

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali. Oggi è il turno di Central Cee con “Let Go”, Le Vibrazioni con “Ridere Ancora” e “Quevedo: Bzrp Music Sessions, vol. 52” di Quevedo & Bizzarrap.

CENTRAL CEE CAMPIONA PASSENGER NEL NUOVO BRANO “LET GO”

Dopo aver invaso TikTok, arriva in rotazione radiofonica sulla prima radiovisione d’Italia “Let Go”, la nuova hit malinconica di Central Cee. Il rapper del Regno Unito, considerato uno dei personaggi più interessanti del panorama urban internazionale, torna con una canzone d’amore ricca di nostalgia. Utilizzando il sample di "Let Her Go" di Passenger, Central Cee combina la melodia delicata e coinvolgente del brano con il suo flow unico, creando una canzone intensa e profonda attraverso la quale il rapper mostra un altro lato della sua personalità, sorprendendo i suoi fan e soddisfacendo le aspettative su di lui.

LE VIBRAZIONI TORNANO IN RADIO CON “RIDERE ANCORA”, IL PRIMO BRANO DELLA BAND SCRITTO DURANTE LA PANDEMIA

Da oggi in rotazione radiofonica “Ridere Ancora”, il nuovo singolo de Le Vibrazioni che racconta come ridere possa essere l’antidoto ad ogni nostro difetto. Contenuto nell'ultimo EP "VI", il brano è coerente con il mondo sonoro della band, mettendo in evidenza il loro sound e confermando ciò che musicalmente vogliono essere. Come racconta Francesco Sarcina, voce delle Vibrazioni, “Ridere Ancora” è la prima canzone scritta in pandemia, un brano che ci ricorda di non dimenticare, ma non di vivere nel terrore. Piuttosto, ci invita a imparare dai nostri errori e a fare meglio in futuro, poiché spesso tendiamo a dimenticare facilmente.

ARRIVA IN RADIO “QUEVEDO: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 52”

Da oggi in rotazione radiofonica su RTL 102.5 “Quevedo: Bzrp Music Sessions, vol. 52”, brano nato dalla collaborazione fra il cantante spagnolo Quevedo e il produttore argentino Bizzarrap. Il singolo di Quevedo e Bizzarrap, pubblicato a luglio 2022, ha riscosso un enorme successo a livello internazionale, raggiungendo le vette delle hit parade. In Italia, il brano ha ottenuto due dischi di platino ed è da settimane ai primi posti della principale classifica di vendita. Il videoclip, che mostra i due artisti in studio, ha raccolto oltre 400 milioni di visualizzazioni su YouTube.