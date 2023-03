New Hit di RTL 102.5: Da oggi in onda “Coca Zero” dei Pinguini Tattici Nucleari, “Mon Amour” di Annalisa, “Mi hai capito o no?” di Guè e “Substitution” di Purple Disco Machine e Kungs

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

“COCA ZERO”, IL NUOVO SINGOLO DEI PINUINI TATTICI NUCLEARI

Da oggi in rotazione radiofonica “Coca zero”, il nuovissimo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari. “Coca zero è un pezzo che parla di cambiamento. La canzone affronta svariati temi, dalla sostenibilità, al gender, alla religione, soffermandosi in modo particolare sulla modalità in cui le diverse generazioni si confrontano sui temi di oggi, di ieri e di domani”, ha affermato Riccardo Zanotti, voce dei Pinguini Tattici Nucleari. La band è pronta al tour che, in undici date, toccherà tutta Italia. RTL 102.5 è radio ufficiale del tour.

FRA LE NEW HIT DI RTL 102.5 “MON AMOUR”, IL NUOVO SINGOLO DI ANNALISA

Dopo l’incredibile successo di “Bellissima”, Annalisa torna in radio con il nuovo singolo “Mon Amour”. “Perché per ripartire ci vuole tempo, devi essere pronta. E allora nell’attesa sospendi te stessa in una sorta di limbo, finché non ti ritrovi. Questa è la canzone di quel limbo, di quell’incoscienza, e perché no, di quella pazza idea di vendetta che ti fa sentire di nuovo potente, anche solo per un istante”, racconta Annalisa. Scritto dalla cantautrice con Paolo Antonacci e Davide Simonetta, che ha curato anche la produzione insieme a Zef, “Mon Amour” racconta quel momento che divide un passato deludente dalla voglia di correre verso il futuro, non abbandonando autoironia e leggerezza.