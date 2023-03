NEW HIT DI RTL 102.5: DA OGGI IN ONDA "DIAMANTI" DEI NEGRAMARO CON JOVANOTTI E ELISA, "ANNA DELLA PORTA ACCANTO" DI GIANNI MORANDI, "IDEM" DI GAZZELLE E "ORIGAMI ALL'ALBA" DI MATTEO PAOLILLO

Come ogni settimana vi raccontiamo le New Hit di RTL 102.5. Oggi è il turno dei Negramaro con Elisa e Jovanotti, Gianni Morandi, Gazzelle e Matteo Paolillo, che con i loro brani entrano da oggi in rotazione radiofonica.





I NEGRAMARO FESTEGGIANO 20 ANNI DI CARRIERA AL FIANCO DI JOVANOTTI E ELISA

Fra le New Hit di RTL 102.5 "Diamanti", il grande ritorno dei Negramaro affiancati da Lorenzo Jovanotti e Elisa. Da oggi in rotazione radiofonica, il brano celebra il ventennale dei Negramaro, che per l'occasione si affiancano a Jovanotti e Elisa, per prima volta insieme nella stessa canzone. "Diamanti", scritta a sei mani da Giuliano Sangiorgi, Elisa e Jovanotti, è una ballad intensa e vibrante - co-prodotta da Sixpm ed Andro - dove l’amicizia è il fil rouge di una storia d’amore totale ed universale in cui le relazioni superano ogni limite attraverso l’empatia ed il perdono. Una canzone che racchiude le tre anime di Giuliano, Elisa e Lorenzo. Tre diamanti della musica italiana, tre amici che spesso hanno incrociato i loro percorsi artistici con brani che hanno lasciato un segno indelebile come: “Cade la pioggia” e “Safari” (Giuliano e Jovanotti), “Basta così” e “Ti vorrei sollevare” (Negramaro ed Elisa).





GIANNI MORANDI IN ROTAZIONE RADIOFONICA CON "ANNA DELLA PORTA ACCANTO"

Dopo la straordinaria partecipazione al Festival di Sanremo come co-conduttore al fianco di Amadeus ed aver pubblicato l'album "EVVIVA!", Gianni Morandi torna in rotazione radiofonica fra le New Hit di RTL 102.5 con "Anna della porta accanto". Il brano, scritto e composto da Lorenzo Jovanotti è una canzone romantica e intensa, dalle liriche poetiche, dove la penna di Jova dispensa immagini suggestive e granitiche verità: è sempre l’amore a portarci lontano. Nella sua intervista a RTL 102.5, Gianni Morandi ha raccontato del suo rapporto con Jovanotti: «La collaborazione con Lorenzo è nata quando ho avuto l’incidente alla mano, mi chiamò quando ero in ospedale e mi mandò un pezzo: ‘L’Allegria’. L’abbiamo registrato e da lì è iniziata una collaborazione. Poi una cosa tira l’altra. A questo punto posso definirlo ‘amico’, lui ha una generosità fuori dal comune, è un trascinatore, ti coinvolge», ha raccontato l'artista. Il brano impreziosisce la tracklist di EVVIVA!, il nuovo album pubblicato il 3 marzo per Epic Records/Sony Music Italy.