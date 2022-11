New Hit di RTL 102.5: da oggi in onda Eros Ramazzotti, Pharrell Williams e Travis Scott, gli Imagine Dragons e i Muse con Elisa

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali. Oggi è il turno di Eros Ramazzotti, Pharrell Williams e Travis Scott, gli Imagine Dragons e i Muse con Elisa.

EROS RAMAZZOTTI, DA OGGI IN ROTAZIONE “GLI ULTIMI ROMANTICI”, SINGOLO ESTRATTO DALL’ALBUM BATTITO INFINITO

Eros Ramazzotti torna in radio con Gli Ultimi Romantici, il nuovo singolo estratto dall’album Battito Infinito, pubblicato lo scorso 16 settembre. Nel brano Ramazzotti racconta di una storia d’amore in cui, nonostante gli alti e bassi di un rapporto, c’è ancora chi è in grado di credere in un amore vero e puro. Gli Ultimi Romantici è un brano che parla di un amore di altri tempi e rappresenta la fusione di due persone non perfette ma in grado di completarsi a vicenda. Il videoclip, diretto da Sergio Pappalettera, è un corto in bianco e nero a cui il brano fa da sfondo per accompagnare una bellissima storia d’amore.

IMAGINE DRAGONS TORNANO IN RADIO CON “SYMPHONY”, IL NUOVO SINGOLO

Dopo l’incredibile successo dei brani Bones e Sharks, gli Imagine Dragons tornano in rotazione radiofonica, fra le New Hit di RTL 102.5, con il nuovo singolo Symphony. Prodotto da Joel Little (già produttore per Shawn Mendes, Sam Smith, Lorde, Taylor Swift, Olivia Rodrigo e altri), Symphony è la traccia più pop e solare dell’album Mercury Acts 1&2, uscito lo scorso 1°luglio e contenente trentadue tracce. Con hit stratosferiche e 11.1 miliardi di stream, Mercury Acts 1&2 è un album che ha segnato un punto di svolta nella carriera della band vincitrice del Grammy Awards.

PHARRELL WILLIAMS E TRAVIS SCOTT DI NUOVO INSIEME CON IL BRANO DOWN IN ATLANTA

Fra le New Hit di RTL 102.5 anche Down in Atlanta delle superstar Pharrel William e Travis Scott. Pharrell e Scott tornano sulle scene con una nuova collaborazione a sette anni da Flyin’ High, brano che ha rappresentato la prima delle tre collaborazioni fra i due. Down in Atlanta arriva dopo Skeltons, secondo featuring del duo, che Travis Scott ha inserito nell’album del 2018 Astroworld. Down in Atlanta rappresenta il ritorno di Travis Scott sulle scende dopo un periodo di assenza dalla musica.

I MUSE TORNANO IN RADIO CON “GHOSTS (HOW CAN I MOVE IN)” FEAT. ELISA

In rotazione su RTL 102.5 anche “Ghosts (How Can I Move On)”, il nuovo singolo dei Muse con Elisa. Per la prima volta con un artista italiano, i Muse saranno in radio con una versione speciale del brano più emozionante dell’album, “Ghosts (how can I move on)”, con la voce di Elisa, una delle cantanti italiane più importanti e apprezzate. Legati dalla stessa visione artistica e dalla stessa passione per la musica, Matthew Bellamy ed Elisa hanno collaborato su un brano che potesse mettere in evidenza le loro doti canore. I Muse porteranno il loro “Will of the People” tour in Italia il 18 luglio a Roma allo Stadio Olimpico e a Milano il 23 luglio allo Stadio San Siro.