New Hit di RTL 102.5: Da oggi in onda “L’abitudine” di Francesco Gabbani, “L’unica cosa che vuoi” dei Boomdabash e “Il mio nome Remix” di Ernia feat. Mara Sattei

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

IL RITORNO DI FRANCESCO GABBANI CON “L’ABITUDINE”

Da oggi in rotazione radiofonica “L’abitudine”, il nuovo singolo di Francesco Gabbani. Scritto dallo stesso Gabbani insieme a Fabio Ilacqua - già co-autore di canzoni di successo come “Amen”, “Occidentali's Karma” e “Volevamo solo essere felici” - il brano racconta l'assuefazione apatica al vivere, la consuetudine a ripetere gesti e pensieri in maniera quasi passiva, galleggiando sulla pelle del mondo come comparse prive di pensiero, come luoghi comuni, "copiando" la vita anziché reinventarla. Il cuore di questo brano è l'invito a riappropriarci delle nostre vite. “L'abitudine” è un nuovo tassello del percorso discografico del cantautore toscano che annuncerà a breve importanti novità.

"L'UNICA COSA CHE VUOI", IL NUOVO SINGOLO DEI BOOMDABASH

Dopo il successo di "Heaven" con gli Eiffel 65, fra le New Hit di RTL 102.5 arriva "L'unica cosa che vuoi", il nuovissimo brano Boomdabash. Il brano, che racconta una doppia anima del gruppo salentino, riesce a esprimere al cento per cento il dualismo stilistico del gruppo salentino: da una parte il sound frizzante della cassa dritta, dall’altra un testo più cantautorale e riflessivo da immagazzinare e fotografare. «‘L'unica cosa che vuoi’ è innanzitutto una canzone d’amore. È un brano che esprime e racconta la voglia di abbandonarsi completamente ai sentimenti, senza freni e senza limiti, lasciandosi travolgere. In una società che costruisce lo stereotipo maschilista dell’uomo duro che non segue le proprie emozioni per non sembrare debole, il brano racconta la storia di un uomo che invece chiede di essere amato fino quasi a farsi male, fino a spaccarsi addirittura le ossa come appunto recita il ritornello. Dal punto di vista musicale per la prima volta i Boomdabash collaborano con JVLI, talentuoso produttore italo-francese che porta la band in un territorio musicale quasi mai esplorato. Bpm alti e cassa dritta per una love song fuori dagli schemi che oltre che emozionare fa anche ballare, muoversi e divertirsi», racconta Biggie.

IL FEATURING DI ERNIA E MARA SATTEI

Da oggi in rotazione radiofonica su RTL 102.5 “Il mio nome Remix” di Ernia (feat. Mara Sattei). Estratto dall’album “Io non ho paura”, “Il mio nome” è uno dei brani più amati del progetto. La nuova versione del brano, in cui Ernia omaggia la tradizione del rap dei primi anni 2000 con un perfetto mix tra strofe senza compromessi e ritornello dalla melodia indimenticabile, è impreziosita da un'ospite speciale: Mara Sattei, cantautrice dalla grande trasversalità, tra le più in vista degli ultimi anni e reduce dal successo della sua partecipazione a Sanremo 2023.