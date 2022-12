New Hit di RTL 102.5: da oggi in onda Lady Gaga con "Bloody Mary" e Geolier ft. Lazza e Takagi & Ketra con "Chiagne"

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali. Oggi è il turno di Lady Gaga con "Bloody Mary" e Geolier ft. Lazza e Takagi & Ketra con “Chiagne”.



DA OGGI IN ROTAZIONE RADIOFONICA LADY GAGA CON “BLOODY MARY”

In rotazione radiofonica fra le New Hit di RTL 102.5 anche Lady Gaga con "Bloody Mary". Il brano, contenuto nell'album Born This Way del 2011, è tornato alla ribalta e balzato in testa a tutte le classifiche digitali dopo essere divenuto virale sui social e sulla piattaforma di TikTok, dove alcuni utenti hanno associato il brano a delle clip tratte dalla popolare serie Netflix, “Mercoledì”. Anche la stessa Lady Gaga ha realizzato un video su TikTok vestita come la protagonista della serie. Scritto dalla stessa Gaga assieme a Fernando Garibay e DJ White Shadow e prodotto dalla stessa artista con DJ White Shadow, Garibay e Clinton Sparks, "Bloody Mary" è brano electro-pop e dalle sonorità trance dove il synth si accompagna ad un ritornello che resta subito in testa assieme alla voce ipnotica di Gaga.

GEOLIER COLLABORA CON LAZZA E TAKAGI & KETRA NEL NUOVO SINGOLO "CHIAGNE"

Fra le New Hit di RTL 102.5 anche “Chiagne”, il nuovo singolo di Geolier in featuring con Lazza e Takagi & Ketra. Il brano, uscito il 28 ottobre per Columbia Records/Sony Music Italy, entra oggi in rotazione radiofonica su RTL 102.5. Prodotto dal duo Takagi & Ketra, “Chiagne”, è una collaborazione che incontra il parere positivo del pubblico e della critica. Infatti, Geolier e Lazza, sono considerati due dei maggiori esponenti della scena urban italiana, riuscendo in pochissimo tempo a raggiungere importantissimi risultati, garantendosi l’affetto del pubblico e la stima dell’intero panorama musicale nazionale.