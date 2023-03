New Hit di RTL 102.5: Da oggi in onda Laura Pausini con “Un buon inizio”, Francesca Michielin con “quello che ancora non c’è”, Francesco Renga e Nek con “L’infinito più o meno”, Black Eyed Peas con “Bailar Contigo” e Sophie And The Giants con “DNA”

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali. Oggi è il turno di Laura Pausini, Francesca Michielin, Francesco Renga e Nek, Black Eyed Peas e Sophie And The Giants, i cui nuovi singoli entrano tra le new hit della prima radiovisione d'Italia.

IL RITORNO DI LAURA PAUSINI CON “UN BUON INIZIO”

Da oggi, in rotazione radiofonica e fra i New Hit di RTL 102.5 “Un buon inizio”, il nuovissimo e attesissimo singolo di Laura Pausini. Scritto dalla stessa Laura Pausini insieme a Riccardo Zanotti, Marco Paganelli e Giorgio Pesenti, “Un buon inizio” segna il grande ritorno dell’artista che, dopo aver celebrato i suoi 30 anni di carriera con una maratona live con tre performance in 24 ore fra New York, Madrid e Milano, torna sulle scene con un nuovo attesissimo progetto.

FRA LE NEW HIT DI RTL 102.5 “QUELLO CHE ANCORA NON C’È”, IL NUOVO SINGOLO DI FRANCESCA MICHIELIN

In rotazione radiofonica su RTL 102.5 “quello che ancora non c’è”, il nuovo singolo di Francesca Michielin che ha accompagnato l’uscita dell’ultimo album “Cani Sciolti”. Primo brano di “Cani Sciolti” ad essere stato scritto, “quello che ancora non c’è” è una canzone che si snoda su un tappeto piano-voce, in cui è centrale il concetto di identità in tutte le sue sfaccettature, sia di genere che di personalità. Quello di Francesca Michielin è un racconto autentico in cui la cantautrice parla di come, quando si è giovani, si abbia tanta fretta nel cercarsi e nel capirsi e di come lei per prima ha imparato a non avere fretta, capendo che ogni consapevolezza arriva da sé al momento giusto

“L’INFINITO PIÙ O MENO”, IL SINGOLO DI RENGA E NEK SU RTL 102.5

Fra i New Hit di RTL 102.5 “L’infinito più o meno”, il nuovo singolo di Francesco Renga e Nek. Il brano nasce da un incontro artistico e di amicizia dei due cantautori e anticipa il nuovo progetto discografico di prossima uscita. «Questo brano fa parte del nuovo progetto, stiamo lavorando ad un album di inediti e sta venendo fuori una cosa molto bella. Avevamo entrambi bisogno di energia nuova e di cambiare le carte in tavola, siamo ad un punto della nostra carriera dovere era diventato tutto routine», ha raccontato Francesco Renga nella sua ultima intervista a RTL 102.5. Un brano emozionante e profondo, che affronta il tema della paternità in tutte le sue sfumature e in cui Renga e Nek lasciano il posto a Francesco e Filippo.

IN ROTAZIONE RADIOFONICA SU RTL 102.5 “BAILAR CONTIGO” DEGLI BLACK EYED PEAS

Dopo il grande successo delle hit “Don’t you worry” e “Simply the best”, il gruppo di hitmaker Black Eyed Peas torna in rotazione radiofonica su RTL 102.5 con “Bailar Contigo”, il nuovo brano in collaborazione con Daddy Yankee. Contenuto nell’album “Elevation”, “Bailar Contigo” contiene il sample dell’iconico brano “Scatman (ski-ba-bop-ba-dop-dop)” di Scatman John. Questa estate i Black Eyed Peas, che hanno conquistato Top 5 dell’airplay radiofonico italiano, torneranno in Italia per quattro imperdibili live.

SOPHIE AND THE GIANTS E MEARSY IN ROTAZIONE CON “DNA”

In rotazione radiofonica su RTL 102.5 anche “DNA”, il nuovo esplosivo singolo di Sophie And The Giants in collaborazione con Mearsy. L'artista multiplatino, voce della hit internazionale “Hypnotized”, il brano più suonato dalle radio italiane nel 2020, tona con un brano tutto da ballare: luci al neon, sintetizzatori, linee di basso e una voce inebriante sono gli ingredienti. “Tutti abbiamo un tipo di musica che ci fa stare bene, quando la ascolti tutto ha un senso, la tua mente e il tuo corpo si perdono in quel suono come se fosse una parte di te. Ho scritto DNA proprio per rappresentare questo sentimento”, racconta Sophie And The Giants.