New Hit di RTL 102.5: da oggi in onda Lizzo con "Special", Guè con "Mollami Pt.2", i Maneskin con "Gossip" e Angelina con il brano "Voglia di vivere"

Dopo l'incredibile successo di " About Damn Time " - il brano più ascoltato nelle radio italiane nel 2022 - la cantante statunitense Lizzo torna in rotazione con il nuovo singolo " Special ". Il brano è stato estratto dall'omonimo album, il quarto in studio, uscito il 15 luglio 2022. Considerata una delle tracce più apprezzate dell’album, “ Special ” parla a coloro che si sentono sviliti o sfiduciati. Lizzo , icona mondiale di body positivity, torna con una canzone motivazionale, ricordando che ognuno di noi è speciale e unico, con i propri pregi e difetti. La canzone è un incoraggiamento per chi si sente giudicato o escluso, per ricordare che ognuno di noi ha un valore e una bellezza unica. Lizzo , con la sua voce potente e la sua forte personalità, ci ricorda che non dobbiamo mai smettere di credere in noi stessi e di amarci per quello che siamo, nonostante a volte non ci sia nessuno a ricordarcelo.

"MOLLAMI PT. 2": IL NUOVO SINGOLO DI GUÈ IN ROTAZIONE SU RTL 102.5

Fra le New Hit di RTL 102.5 torna Guè: da oggi in rotazione radiofonica il nuovo singolo "Mollami Pt. 2". Tratto dall'ultimo e atteso album, "Madreperla", questo brano fa seguito a uno dei brani più iconici dell'artista, "Mollami", contenuto nell'album "Vero" del 2015 e diventato un vero e proprio cult per la scena. Si tratta di un omaggio dichiarato ad una delle tracce dancehall più famose al mondo, "Here Comes the Hotstepper" di Ini Kamoze, che Guè reinterpreta in modo del tutto originale. Interamente prodotto da Bassi Maestro, “Madreperla” rappresenta un'altra tappa importante nella carriera di Guè, che con la sua arte continua a creare una linea di confine fra sé e gli altri artisti, dando ulteriore credibilità al panorama urban italiano, che lui stesso ha contribuito a consolidare.

IN ROTAZIONE RADIOFONICA “GOSSIP”, L'ULTIMO SINGOLO DEI MANESKIN

Arriva in rotazione radiofonica "Gossip", l'ultimo singolo dei Maneskin. Uscito oggi, il brano anticipa "Rush!", il nuovo album della band atteso per venerdì 20 gennaio. Dopo l'incredibile successo di "The Loneliest", i Maneskin svelano un'altra traccia della tracklist del nuovo lavoro discografico. Il testo del brano esplora ciò che si nasconde dietro un mondo fatto solo di finzione, dove si cerca solo di apparire, nascondendo in realtà una grande insicurezza e poca personalità. Il brano descrive un mondo superficiale in cui le fragilità sono viste come debolezze e si preferisce conformarsi pensando di essere speciali, quando in realtà si è solo un'omologazione, una pedina dell'ultima moda. Con "Gossip", i Maneskin ci fanno entrare in un mondo dove l'apparenza regna sovrana e dove la finzione e la superficialità sono la norma. Il brano è un grido d'allarme contro una società che ci spinge a nascondere la nostra vera essenza per adeguarci alle aspettative degli altri, in un mondo dove la fragilità è vista come debolezza e l'omologazione è l'unico modo per sentirsi speciali.

ANGELINA MANGO: LA NUOVA HIT "VOGLIA DI VIVERE" PRESENTATA AD AMICI ARRIVA IN RADIO

Fra le New Hit arriva anche "Voglia di vivere" l'inedito di Angelina Mango presentato per la prima volta ad Amici. Nonostante sia entrata a programma iniziato, Angelina si è immediatamente distinta per il suo talento, vincendo una sfida contro il cantante Ascanio e guadagnandosi un posto nella squadra di Lorella Cuccarini. Nonostante l'eredità artistica dei suoi genitori, Mango e Laura Valente, ex membro dei Matia Bazar, Angelina sta sorprendendo per il suo grande talento. Il brano "Voglia di vivere" parla della bellezza di vivere la vita quotidiana, cercando di godersi ogni momento e di lasciare spazio al proprio istinto e alle proprie emozioni.