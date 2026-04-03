New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione “FEVER DREAM” di Alex Warren, “Choosin’ Texas” di Ella Langley, “Monghidoro” di Gianni Morandi, “Need Your Love” di OneRepublic, “SUPERSTAR” di Tiziano Ferro e Giorgia

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

ALEX WARREN CON “FEVER DREAM”

Da questa settimana in rotazione radiofonica su RTL 102.5, "FEVER DREAM," il nuovo brano energico e irresistibilmente contagioso di Alex Warren. Il cantante aveva già anticipato la canzone sui suoi social per settimane, generando quasi 100 milioni di visualizzazioni. Questo singolo, tutto da ballare, segna l'inizio del prossimo capitolo della carriera di Warren dopo il suo anno di svolta nel 2025. Il brano cattura l'intensità surreale di una vita vissuta a tutta velocità: dal caos in continua evoluzione della fama all'amore romantico e travolgente, riflettendo in particolare sul primo incontro di Alex con sua moglie Kouvr. Prossimamente, Alex Warren si imbarcherà nel suo tour “Finding Family On The Road” che prenderà il via in Europa ad aprile, seguito dalle date negli Stati Uniti e in Canada durante l'estate. Per annunciare la tappa statunitense, Alex ha pubblicato un trailer comico con protagonisti Jennifer Aniston e Max Greenfield.

ELLA LANGLEY: "CHOOSIN' TEXAS"

In rotazione radiofonica sulla prima radio d’Italia “CHOOSIN’ TEXAS”, il singolo dell’artista country-pop ELLA LANGLEY. La canzone è stata scritta e prodotta da Ella insieme a Miranda Lambert, con il produttore Ben West e i co-autori Luke Dick e Joybeth Taylor. “Choosin’ Texas” è presente nel prossimo secondo album di Ella “Dandelion”, radicato nei temi della crescita personale, dell’auto-riflessione e di un racconto autentico e vissuto, la cui uscita mondiale è prevista per il 10 aprile. Nel corso dell’anno, Ella partirà per “The Dandelion Tour”, che inizierà il 7 maggio a Toledo, Ohio, e farà tappa a St. Louis, Oklahoma City, Austin e molte altre città, prima di concludersi il 15 agosto a Fort Worth, Texas. Ad accompagnare Ella in diverse date del tour come artisti di supporto ci saranno Kameron Marlowe, Dylan Marlowe, Kaitlin Butts, Gabriella Rose e Laci Kaye Booth.

GIANNI MORANDI "MONGHIDORO"

In attesa di tornare live con il tour nei palazzetti, Gianni Morandi annuncia “Monghidoro”, brano scritto per lui da Lorenzo Jovanotti e che da questo venerdì entra in rotazione radiofonica su RTL 102.5. Nel nuovo singolo ripercorre alcune tappe del suo percorso personale e professionale, con l’entusiasmo che da sempre lo contraddistingue. Il titolo richiama Monghidoro, il paese in cui è nato e cresciuto, e il brano si presenta come un inno alla vita e al divertimento, proiettato verso il futuro e non a caso si chiude con “ciak, motore, azione!”. L’annuncio arriva a poche settimane dalla partenza del suo tour “C’ERA UN RAGAZZO – GIANNI MORANDI STORY”, tournée che lo vedrà calcare i principali palasport italiani. Questi spettacoli saranno l’occasione per festeggiare i 60 anni del brano “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones” scritta nel 1966 da Franco Migliacci e Mauro Lusini, e sicuramente il brano più rappresentativo e importante della carriera di Gianni Morandi.

ONEREPUBLIC CON "NEED YOUR LOVE"

Da questo “NEED YOUR LOVE” (BMG), il nuovo singolo dei ONEREPUBLIC. Il brano farà parte del loro settimo album in studio, previsto per questo autunno. “Need You Love” inaugura la nuova era discografica della band ed è un inno pop-rock travolgente che mette in mostra il loro tipico mix, fatto di testi intensi e melodie potenti. Guidata dall’inconfondibile voce di Ryan Tedder, la canzone offre una grande carica e una forte profondità emotiva, stesse qualità che hanno fatto accumulare alla band, nel corso della loro carriera, miliardi di stream e una fanbase mondiale.

TIZIANO FERRO E GIORGIA PER LA PRIMA VOLTA INSIEME CON "SUPERSTAR”

Da questa settimana in rotazione radiofonica “SUPERSTAR”, il brano che segna la prima inedita collaborazione tra due voci inconfondibili, due grandi artisti della musica italiana: TIZIANO FERRO e GIORGIA. TIZIANO FERRO e GIORGIA sono legati da tempo da un rapporto di amicizia e di stima reciproca, umana e artistica ma negli anni non erano mai riusciti a incastrare le loro rispettive carriere e collaborare ad un brano inedito. Ora questo legame è sfociato anche nella musica dando vita a “SUPERSTAR”, brano scritto a quattro mani da Ferro e Giorgia. “SUPERSTAR” è il primo singolo annunciato di “SONO UN GRANDE (DELUXE)”, l’album di TIZIANO FERRO in uscita il prossimo 22 maggio che conterrà oltre alle tracce originali pubblicate lo scorso autunno 7 nuove canzoni e 5 inedite e inaspettate collaborazioni.



