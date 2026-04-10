New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione radiofonica “Risk It All” di Bruno Mars, “Runway” di Lady Gaga & Doechii e “AL MIO PAESE” di Serena Brancale, Levante e Delia

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.





BRUNO MARS CON “RISK IT ALL”

Da questo venerdì in radio l'emozionante "Risk It All", dal nuovo album di Bruno Mars "The Romantic" (Atlantic Records), che ha debuttato direttamente alla #1 della Billboard 200, pubblicato a distanza di un decennio dal suo ultimo progetto solista. Il disco è stato anticipato dal grandissimo successo del singolo “I Just Might”. Il nuovo progetto arriva sulla scia del continuo successo in classifica di Bruno, con singoli recenti tra cui la pluripremiata ai GRAMMY® "Die With A Smile" con Lady Gaga e la pervasiva "APT." con ROSÉ. L’artista tornerà in Italia per una doppia data del suo prossimo tour mondiale “The Romantic Tour”, in partenza ad aprile, i prossimi 14 e 15 luglio 2026 allo Stadio San Siro di Milano (info su www.livenation.it).





LADY GAGA & DOECHII INSIEME IN “RUNWAY”, IL SINGOLO DALLA COLONNA SONORA DE “IL DIAVOLO VESTE PRADA 2”

Le due superstar globali Lady Gaga e Doechii insieme per la prima volta in “Runway”, il nuovo ed esplosivo singolo che accompagna l’attesissimo film “Il Diavolo Veste Prada 2”. Un incontro artistico tanto audace quanto inevitabile: l’eleganza iconica e glamour di Lady Gaga si fonde con l’energia disruptive di Doechii, dando vita a un brano potente, contemporaneo, impossibile da ignorare. Il risultato è più di una canzone: è un’affermazione. Un linguaggio fatto di ambizione, controllo e desiderio, perfettamente in linea con l’universo di Runway, la rivista che nel film è simbolo di potere e ossessione e che dà il nome stesso al brano. A distanza di 20 anni dal primo film, il ritorno nell’universo di "Il Diavolo Veste Prada" non è solo nostalgia: è evoluzione, è potere che si rinnova, è moda che continua — implacabile — a dettare le regole.





SERENA BRANCALE, LEVANTE E DELIA COLLABORANO IN "AL MIO PAESE"

Serena Brancale pubblica “AL MIO PAESE”, il nuovo singolo che vede la partecipazione oltre che di Delia anche di Levante, ed entra in rotazione su RTL 102.5 a partire da questa settimana. Nella traccia Serena Brancale, con il suo groove magnetico, porta il calore e la forza della Puglia, mentre Levante e Delia mostrano le diverse anime siciliane, firmando strofe che sono istinto puro, identità, pelle. Tre voci uniche, tre universi musicali che si trovano e si amplificano a vicenda, creando un equilibrio perfetto. “AL MIO PAESE” è una celebrazione di vita e territorio. Un brano che suona come un ritorno a casa e al tempo stesso come una festa senza fine. Sa di Sud, di libertà, di estate, di casa, ma anche di strade da vivere fino a tardi, di notti che non finiscono mai quando l’energia della musica prende il sopravvento.



