New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “I Just Might” di Bruno Mars, “Raindance” di Dave ft. Tems, “CORPI CELESTI” di Giorgia, “Sono un grande” di Tiziano Ferro e “ACQUARIO” di Ultimo

BRUNO MARS: “I JUST MIGHT”

A distanza di un decennio dal suo ultimo progetto solista, Bruno Mars torna ufficialmente con il suo attesissimo quarto album da solista, “The Romantic”, in arrivo il 27 febbraio su Atlantic Records, anticipato dal nuovo singolo “I Just Might”, in rotazione su RTL 102.5 a partire da oggi, e accompagnato dal videoclip ufficiale diretto da lui stesso insieme a Daniel Ramos. L’artista tornerà in Italia per una tappa del suo prossimo tour mondiale “The Romantic Tour”, in partenza ad aprile, per la grande data evento annunciata ieri prevista il 14 luglio 2026 allo Stadio San Siro di Milano. Il nuovo progetto arriva sulla scia del continuo successo in classifica di Bruno, con singoli recenti tra cui la pluripremiata ai GRAMMY® "Die With A Smile" con Lady Gaga e la pervasiva "APT." con ROSÉ.





DAVE E TEMS COLLABORANO IN “RAINDANCE”

Da questa settimana, il singolo "Raindance" del rapper britannico Dave entra in rotazione radiofonica su RTL 102.5. Il brano, pubblicato il 23 ottobre 2025 tramite Neighbourhood Recordings, vede la partecipazione del cantante nigeriano Tems ed è stata scritta da Dave e Tems che hanno anche lavorato come produttori aggiuntivi insieme a Jo Caleb, Johnny Lesile, Kyle Evans e Jim Legxacy. “Raindance” è la quinta traccia del terzo album in studio di Dave, intitolato “The Boy Who Played the Harp”. Dave ha in programma un ampio tour mondiale nel 2026, "The Boy Who Played The Harp", con date in Europa (Monaco, Parigi, Bruxelles, Londra, ecc.), Nord America (Città del Messico, Los Angeles, New York, ecc.) e Australia (Brisbane, Sydney), ma non ci sono concerti annunciati in Italia al momento.





GIORGIA CON “CORPI CELESTI”

Da questa settimana in rotazione radiofonica su RTL 102.5, arriva “CORPI CELESTI”, il nuovo singolo di Giorgia, estratto dall’ultimo album in studio “G”. La produzione artistica del brano è affidata a Cripo e Enrico Brun, mentre gli autori sono Alex Andrea Vella, Federica Abbaste e Nicola Lazzarin. Dopo il tour estivo “Come Saprei Live” completamente sold out, che ha avuto luogo in alcune delle location più suggestive d’Italia, e l’uscita del suo album d’inediti “G”, rilasciato il 7 novembre, il tour “Palasport Live 2026” vedrà Giorgia tornare sul palco dei palasport italiani. La cantante porterà live tutti i brani di “G” e i suoi più grandi successi nel tour che prenderà il via a Torino il 13 marzo 2026. La cantante si esibirà poi a Roma il 16 marzo, a Bari il 18 e il 19 marzo, a Casalecchio di Reno il 21 marzo, ad Assago il 23 e il 24 marzo, a Firenze il 28 marzo e si concluderà a Padova il 30 marzo.





TIZIANO FERRO: “SONO UN GRANDE”

Il 2026 di Tiziano Ferro si apre con “Sono un grande”, il nuovo singolo che ha dato il titolo all’ultimo disco del cantautore italiano e che da oggi entra in rotazione sulla prima radio d’Italia. Quest’ultimo disco di Tiziano Ferro è stato un album necessario e terapeutico, un album liberatorio e con un forte sguardo rivolto al futuro. Nelle 12 tracce che lo compongono (11 nella versione standard e 12 in cd e vinile) Ferro ha riscoperto le sue radici ed è entrato nella seconda parte della sua carriera accompagnato dal nuovo team scelto per questa avventura (Sugar Music e Big Picture Management). Il brano “Sono un grande” darà così il via ad un anno importante per l’artista, che lo vedrà di nuovo protagonista negli Stadi dove avrà l’occasione di festeggiare con il suo pubblico i 25 anni di carriera; oltre alle canzoni di “SONO UN GRANDE”, l'artista porterà live i successi che hanno segnato la sua lunga carriera. Tiziano Ferro si esibirà a Lignano, Milano, Torino, Bologna, Padova, Napoli, Roma, Ancona, Bari e Messina.





ULTIMO TORNA IN RADIO CON “ACQUARIO”

Questo venerdì arriva in radio "ACQUARIO", il nuovo singolo di Ultimo, sotto etichetta indipendente Ultimo Records e distribuito da Believe. Si spiega quindi l’indizio che il cantautore romano aveva voluto dare ai suoi fan che hanno acquistato il disco “Ultimo Live Stadi 2025”, all’interno del quale si trovava un cartoncino lenticolare in cui si alternavano il simbolo dell’infinito e quello del segno zodiacale dell’acquario. L’uscita del nuovo singolo accende un faro su quello che si prepara a essere l’anno più importante della carriera dell’artista, nell’attesa di “ULTIMO 2026 – LA FAVOLA PER SEMPRE”, il grande evento live del prossimo anno che si terrà il 4 luglio a Tor Vergata, Roma. Il “Raduno degli Ultimi” ha realizzato un sold-out di 250.000 biglietti venduti in sole 3 ore per quello che sarà il concerto più grande di sempre, un nuovo memorabile capitolo della sua storia e della storia della musica italiana.



