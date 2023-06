New Hit di RTL 102.5: in onda “Taxi sulla luna” di Tony Effe & Emma, “Wagging Tongue” dei Depeche Mode, “Hollywood” di Irama & Rkomi, “Aranciata” di Madame, “La discoteca italiana” di Fabio Rovazzi e Orietta Berti

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

TONY EFFE E EMMA: DUE MONDI MUSICALI CHE SI INCONTRANO IN UN SINGOLO CHE CI PORTA IN “TAXI SULLA LUNA” (PROD. TAKAGI & KETRA)

Questa settimana in rotazione su RTL 102.5 arriva il singolo “Taxi sulla luna” (Island Records / Capitol Records / Universal Music Italia), di Tony Effe e Emma, due mondi musicali che si incontrano in una traccia che trasformerà in club tutte le spiagge italiane. Il brano porta anche un’altra firma di spessore, quella dei producer multiplatino Takagi & Ketra. Il nuovo singolo strizza l’occhio ai tormentoni estivi modificandone totalmente l’immaginario. Come si evince dal titolo, le calde spiagge lasceranno il posto a qualcosa di nuovo, a un micro cosmo spaziale in cui perdersi, lasciandosi trasportare da nuovi beat e da questa imprevedibile collaborazione.

DEPECHE MODE: IN RADIO CON IL NUOVO SINGOLO “WAGGING TONGUE”

Entra in rotazione radiofonica su RTL 102.5 “Wagging Tongue” (Columbia Records/Sony Music), il nuovo singolo dei Depeche Mode estratto dall’acclamato nuovo album di inediti “Memento Mori”. “Wagging Tongue” è accompagnato anche da un videoclip ufficiale diretto da The Sacred Egg con la direzione creativa del collaboratore di lunga data della band Anton Corbjin. Il video è ambientato in un universo cinematografico in cui le regole della comunicazione interpersonale sono rigide e surreali. Il brano segue il grandissimo successo del primo singolo estratto “Ghosts Again”, che ha raggiunto la Top 15 (#11) dell’Airplay radiofonico italiano.

IRAMA & RKOMI: "HOLLYWOOD", IL SINGOLO CHE ANTICIPA IL JOINT ALBUM "NO STRESS" È IN ROTAZIONE SU RTL 102.5

In rotazione radiofonica, fra i New Hit di RTL 102.5, arriva “Hollywood”, il nuovo singolo di Irama e Rkomi che anticipa il loro join album “No Stress”, in uscita il 7 luglio per Warner Music Italy/Island Records. “No Stress” è più della somma dei talenti dei suoi due artefici: è un viaggio in un universo sonoro ricco e senza confini, che si estende al di là della stagione musicale attuale e delle barriere geografiche, mentali o temporali, esplorando i sound di tutto il mondo e di ogni epoca. Un progetto fortemente voluto dai due artisti, che sono legati da una lunga e proficua collaborazione, ma anche da una solida amicizia.

MADAME: “ARANCIATA" È IN ROTAZIONE RADIOFONICA SU RTL 102.5

“Aranciata” è il nuovo singolo inedito di Madame. Scritto da Madame e prodotto da Michelangelo, il brano, in rotazione radiofonica su RTL 102.5, è incluso nella versione digitale dell’album “L’amore”, certificato disco d'oro. Madame torna a raccontarci una storia d’amore, questa volta quella di una relazione che vive una rottura, una distanza. Tra la perdita e il desiderio, “Aranciata” ci porta nell’estate della nostalgia. La cantautrice torna a parlare d’amore in tutte le sue sfaccettature, dopo l’uscita del suo secondo album “L’amore” (Sugar) che ha debuttato al numero uno della classifica dei dischi più venduti e che include il singolo multiplatino presentato al Festival di Sanremo “Il bene nel male”.

FABIO ROVAZZI FEAT. ORIETTA BERTI: “LA DISCOTECA ITALIANA”, DA QUESTA SETTIMANA IN ROTAZIONE RADIOFONICA

Ironia, ritmo e leggerezza pop-vintage sono gli ingredienti de “La Discoteca Italiana”, nuovo attesissimo singolo dell’eclettico Fabio Rovazzi feat. Orietta Berti. Una hit che farà ballare e cantare tutte le generazioni per tutta l’estate. Con questo brano, Rovazzi fa rivivere le indimenticabili serate italiane passate nelle balere di provincia, mescolando sonorità tipiche della musica popolare a melodie dal sapore contemporaneo e giocando con la sua consueta ironia e irriverenza. Le due generazioni - Rovazzi e Berti - seppur così distanti, si trovano a condividere un tour un po’ particolare. Mentre Rovazzi è costretto in questa situazione, la sua compagna di viaggio è sin da subito protagonista del divertimento.