New Hit di RTL 102.5: le novità in rotazione da questa settimana

BENSON BOONE: "MAN IN ME"

La voce di “Beautiful Things” torna con il singolo “Man In Me”, da oggi in rotazione su RTL 102.5 ed estratto dal suo secondo album in studio “American Heart”: il disco, pubblicato nel 2025, ha consolidato Benson Boone come uno dei timbri più riconoscibili e intensi del pop internazionale. Con “Man in Me”, l’artista continua a esplorare i temi centrali di “American Heart”: identità, vulnerabilità emotiva e il conflitto tra ciò che si è e ciò che il mondo si aspetta, attraverso una scrittura diretta e una produzione potente e coinvolgente. Il brano si presenta quindi come uno dei più intensi e rappresentativi del nuovo corso artistico di Boone, confermandone il talento narrativo e la capacità di connettersi profondamente con il pubblico.

FAUSTO LAMA CON "A TANTO COSÌ"

Dopo i Coma_Cose, nasce Fausto Lama, il nuovo progetto solista con cui l’artista torna sulle scene, spinto dall’urgenza di raccontare un momento preciso della propria vita che ha visto una profonda svolta sentimentale e lavorativa. Un’esigenza autentica, non pianificata, che ha dato vita a nuove canzoni nate spontaneamente, frutto di un flusso creativo diretto, istintivo, privo di sovrastrutture. Il risultato è il suo primo singolo che inaugura il nuovo anno. “a tanto così”: una canzone che racconta la necessità di chiudere una relazione prima di poter ricominciare davvero. Il brano offre una prospettiva sincera, senza esagerazioni né maschere, riflettendo su una verità semplice ma spesso difficile da accettare: a volte una storia finisce perché l’amore si esaurisce. Può sembrare scontato, ma è possibile lasciarsi senza sensi di colpa, pettegolezzi o clamore. “a tanto così” è esattamente questo: un saluto pacato, umano, quasi un amichevole “Ciao, come stai?”. Racconta l’artista: “’a tanto così’ è il primo pezzo della mia nuova vita musicale ed è come mi sento da sempre: mai abbastanza giusto per gli standard, mai abbastanza sociale, mai abbastanza a mio agio nell’accettare i miei limiti. E mentre lo penso e lo scrivo, se ne va questo strano anno vissuto in apnea… fino a perdermi, ma fortunatamente anche fino a ritrovarmi".



