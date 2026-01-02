New Hit di RTL 102.5: le novità in rotazione da questa settimana

02 gennaio 2026, ore 17:38
Vi presentiamo i New Hit che andranno in onda a partire da oggi in radiovisione su RTL 102.5
BENSON BOONE: "MAN IN ME"
La voce di “Beautiful Things” torna con il singolo “Man In Me”, da oggi in rotazione su RTL 102.5 ed estratto dal suo secondo album in studio “American Heart”: il disco, pubblicato nel 2025, ha consolidato Benson Boone come uno dei timbri più riconoscibili e intensi del pop internazionale. Con “Man in Me”, l’artista continua a esplorare i temi centrali di “American Heart”: identità, vulnerabilità emotiva e il conflitto tra ciò che si è e ciò che il mondo si aspetta, attraverso una scrittura diretta e una produzione potente e coinvolgente. Il brano si presenta quindi come uno dei più intensi e rappresentativi del nuovo corso artistico di Boone, confermandone il talento narrativo e la capacità di connettersi profondamente con il pubblico.
FAUSTO LAMA CON "A TANTO COSÌ"
Dopo i Coma_Cose, nasce Fausto Lama, il nuovo progetto solista con cui l’artista torna sulle scene, spinto dall’urgenza di raccontare un momento preciso della propria vita che ha visto una profonda svolta sentimentale e lavorativa. Un’esigenza autentica, non pianificata, che ha dato vita a nuove canzoni nate spontaneamente, frutto di un flusso creativo diretto, istintivo, privo di sovrastrutture. Il risultato è il suo primo singolo che inaugura il nuovo anno. “a tanto così”: una canzone che racconta la necessità di chiudere una relazione prima di poter ricominciare davvero. Il brano offre una prospettiva sincera, senza esagerazioni né maschere, riflettendo su una verità semplice ma spesso difficile da accettare: a volte una storia finisce perché l’amore si esaurisce. Può sembrare scontato, ma è possibile lasciarsi senza sensi di colpa, pettegolezzi o clamore. “a tanto così” è esattamente questo: un saluto pacato, umano, quasi un amichevole “Ciao, come stai?”. Racconta l’artista: “’a tanto così’ è il primo pezzo della mia nuova vita musicale ed è come mi sento da sempre: mai abbastanza giusto per gli standard, mai abbastanza sociale, mai abbastanza a mio agio nell’accettare i miei limiti. E mentre lo penso e lo scrivo, se ne va questo strano anno vissuto in apnea… fino a perdermi, ma fortunatamente anche fino a ritrovarmi".
GIUSY FERRERI: “MUSICA CLASSICA”
Da questa settimana, entra in rotazione su RTL 102.5 il nuovo singolo di Giusy Ferreri. Tra romanticismo e disincanto, “Musica Classica” racconta un legame che resiste. Il pezzo gioca sul contrasto tra energia e malinconia con immagini quotidiane trasformate in emozioni universali, raccontando di sentimenti che resistono al tempo. La musica diventa quindi un rifugio emotivo contro il dolore: il giradischi e il volume alto diventano simboli di protezione emotiva. Una canzone che scorre veloce ma resta addosso.
RAYE CON “WHERE IS MY HUSBAND!”
Da oggi in rotazione su RTL 102.5 e presentato in anteprima come apertura del suo acclamato set da Headliner al Glastonbury di quest’estate, per poi suonarlo anche sui palchi di festival come All Points East e Montreux Jazz Festival, “WHERE IS MY HUSBAND!” è un’ode ironica e sincera alla ricerca dell’anima gemella, un’esplosione di energia che unisce ottoni funky, beat r&b e un elegante soul pop. Un brano che mescola nostalgia e modernità, con la potenza vocale e le armonie inconfondibili di RAYE.
TIROMANCINO: “GENNAIO 2016”
“Gennaio 2016”, da questa settimana in rotazione su RTL 102.5, è una ballata intensa e dalla forte impronta cantautorale, che s’inserisce perfettamente nel vasto repertorio di Federico Zampaglione: “Ci sono amori che non ti salvano la vita, ma ti permettono di attraversare il buio. Il singolo fotografa esattamente questa fase, quella in cui si trova il coraggio di rialzarsi”, ha raccontato l’artista. Il brano vede nuovamente la collaborazione con il pianista Andrea Pesce, con cui Zampaglione ha già firmato singoli come “Per me è importante” e “Imparare dal vento”.