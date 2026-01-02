New Hit di RTL 102.5: le novità in rotazione da questa settimana

New Hit di RTL 102.5: le novità in rotazione da questa settimana

New Hit di RTL 102.5: le novità in rotazione da questa settimana

Redazione Web

02 gennaio 2026, ore 17:38

Vi presentiamo i New Hit che andranno in onda a partire da oggi in radiovisione su RTL 102.5

BENSON BOONE: "MAN IN ME"

La voce di “Beautiful Things” torna con il singolo “Man In Me”, da oggi in rotazione su RTL 102.5 ed estratto dal suo secondo album in studio “American Heart”: il disco, pubblicato nel 2025, ha consolidato Benson Boone come uno dei timbri più riconoscibili e intensi del pop internazionale. Con “Man in Me”, l’artista continua a esplorare i temi centrali di “American Heart”: identità, vulnerabilità emotiva e il conflitto tra ciò che si è e ciò che il mondo si aspetta, attraverso una scrittura diretta e una produzione potente e coinvolgente. Il brano si presenta quindi come uno dei più intensi e rappresentativi del nuovo corso artistico di Boone, confermandone il talento narrativo e la capacità di connettersi profondamente con il pubblico.

FAUSTO LAMA CON "A TANTO COSÌ"

Dopo i Coma_Cose, nasce Fausto Lama, il nuovo progetto solista con cui l’artista torna sulle scene, spinto dall’urgenza di raccontare un momento preciso della propria vita che ha visto una profonda svolta sentimentale e lavorativa. Un’esigenza autentica, non pianificata, che ha dato vita a nuove canzoni nate spontaneamente, frutto di un flusso creativo diretto, istintivo, privo di sovrastrutture. Il risultato è il suo primo singolo che inaugura il nuovo anno. “a tanto così”: una canzone che racconta la necessità di chiudere una relazione prima di poter ricominciare davvero. Il brano offre una prospettiva sincera, senza esagerazioni né maschere, riflettendo su una verità semplice ma spesso difficile da accettare: a volte una storia finisce perché l’amore si esaurisce. Può sembrare scontato, ma è possibile lasciarsi senza sensi di colpa, pettegolezzi o clamore. “a tanto così” è esattamente questo: un saluto pacato, umano, quasi un amichevole “Ciao, come stai?”. Racconta l’artista: “’a tanto così’ è il primo pezzo della mia nuova vita musicale ed è come mi sento da sempre: mai abbastanza giusto per gli standard, mai abbastanza sociale, mai abbastanza a mio agio nell’accettare i miei limiti. E mentre lo penso e lo scrivo, se ne va questo strano anno vissuto in apnea… fino a perdermi, ma fortunatamente anche fino a ritrovarmi".


GIUSY FERRERI: “MUSICA CLASSICA”

Da questa settimana, entra in rotazione su RTL 102.5 il nuovo singolo di Giusy Ferreri. Tra romanticismo e disincanto, “Musica Classica” racconta un legame che resiste. Il pezzo gioca sul contrasto tra energia e malinconia con immagini quotidiane trasformate in emozioni universali, raccontando di sentimenti che resistono al tempo. La musica diventa quindi un rifugio emotivo contro il dolore: il giradischi e il volume alto diventano simboli di protezione emotiva. Una canzone che scorre veloce ma resta addosso.

RAYE CON “WHERE IS MY HUSBAND!”

Da oggi in rotazione su RTL 102.5 e presentato in anteprima come apertura del suo acclamato set da Headliner al Glastonbury di quest’estate, per poi suonarlo anche sui palchi di festival come All Points East e Montreux Jazz Festival, “WHERE IS MY HUSBAND!” è un’ode ironica e sincera alla ricerca dell’anima gemella, un’esplosione di energia che unisce ottoni funky, beat r&b e un elegante soul pop. Un brano che mescola nostalgia e modernità, con la potenza vocale e le armonie inconfondibili di RAYE.

TIROMANCINO: “GENNAIO 2016”

Gennaio 2016”, da questa settimana in rotazione su RTL 102.5, è una ballata intensa e dalla forte impronta cantautorale, che s’inserisce perfettamente nel vasto repertorio di Federico Zampaglione: “Ci sono amori che non ti salvano la vita, ma ti permettono di attraversare il buio. Il singolo fotografa esattamente questa fase, quella in cui si trova il coraggio di rialzarsi”, ha raccontato l’artista. Il brano vede nuovamente la collaborazione con il pianista Andrea Pesce, con cui Zampaglione ha già firmato singoli come “Per me è importante” e “Imparare dal vento”.


Argomenti

Benson Boone
Fausto Lama
Giusy Ferreri
Raye
Tiromancino

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Poste italiane introduce un canone annuale di sei euro per lo Spid, scatterà dopo un anno

    Poste italiane introduce un canone annuale di sei euro per lo Spid, scatterà dopo un anno

  • Aurora Livoli: un 57enne peruviano è stato fermato, ha precedenti per vari reati, attesa per l'autopsia

    Aurora Livoli: un 57enne peruviano è stato fermato, ha precedenti per vari reati, attesa per l'autopsia

  • Saldi al via oggi in Valle d'Aosta, da domani in tutte le altre regioni. Atteso un giro d'affari da 5-6 miliardi

    Saldi al via oggi in Valle d'Aosta, da domani in tutte le altre regioni. Atteso un giro d'affari da 5-6 miliardi

  • Il discorso di fine anno di Mattarella. La pace, la Repubblica mosaico che impegna ciascuno e ai giovani dice "non rassegnatevi"

    Il discorso di fine anno di Mattarella. La pace, la Repubblica mosaico che impegna ciascuno e ai giovani dice "non rassegnatevi"

  • Pietracatella: avvelenamento incompatibile con il veleno per topi, probabile epatite fulminante

    Pietracatella: avvelenamento incompatibile con il veleno per topi, probabile epatite fulminante

  • Ucraina: sei feriti nella notte a Odessa, i droni russi hanno colpito anche un neonato di sette mesi

    Ucraina: sei feriti nella notte a Odessa, i droni russi hanno colpito anche un neonato di sette mesi

  • Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione

    Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione

  • Capodanno, gli italiani si preparano a festeggiare. Tra viaggi, cenoni e fuochi d'artificio vietati in alcune città

    Capodanno, gli italiani si preparano a festeggiare. Tra viaggi, cenoni e fuochi d'artificio vietati in alcune città

  • RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 Grand Opening, l’estate parte da qui! Domenica 31 maggio 2026 al Centrale del Foro Italico Roma

    RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 Grand Opening, l’estate parte da qui! Domenica 31 maggio 2026 al Centrale del Foro Italico Roma

  • Dopo il caso Grande Fratello, Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset e parla di calunnie da parte di Corona

    Dopo il caso Grande Fratello, Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset e parla di calunnie da parte di Corona

Chi si ferma e chi si ritrova: i Negramaro annunciano la pausa dopo il prossimo tour, mentre nel 2026 i Litfiba si riuniranno sul palco

Chi si ferma e chi si ritrova: i Negramaro annunciano la pausa dopo il prossimo tour, mentre nel 2026 i Litfiba si riuniranno sul palco

In arrivo anche nuove uscite celebrative di Dardust e 883

Quando Zohran Mamdani si faceva chiamare Mr Cardamom: la carriera da rapper del neosindaco di New York

Quando Zohran Mamdani si faceva chiamare Mr Cardamom: la carriera da rapper del neosindaco di New York

Prima di entrare in politica, il primo cittadino di New York tentò di affermarsi sulla scena hip hop: oggi si trova al centro di un dissing con 50 Cent

L'ultimo viaggio di Ornella Vanoni: i funerali alle 15. Su RTL 102.5 in onda l'iconico concerto dello scorso anno al Teatro degli Arcimboldi

L'ultimo viaggio di Ornella Vanoni: i funerali alle 15. Su RTL 102.5 in onda l'iconico concerto dello scorso anno al Teatro degli Arcimboldi

L'omaggio Gino Paoli: un cuscino di rose gialle. Il messaggio sui social di Celentano: "Una voce eternamente unica"