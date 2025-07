Newton e la battaglia della vernice: gli italiani ridipingono il tricolore cancellato dalla sindaca

La comunità, nel corso del tempo, è riuscita a difendere le proprie radici, arrivando a organizzare una vera e propria ricorrenza, la grande “Festa” , che ogni anno viene celebrata proprio in questo periodo. Per l’occasione, la via viene adornata con luminarie tricolori e ovunque spuntano bandiere italiane.

Qualche cronista particolarmente fantasioso l’ha definita la “ battaglia della vernice ”. Al centro del contendere, la linea di mezzeria di Adams Street , importante arteria della città vicino Boston , attorno alla quale si è sviluppato un quartiere popolato soprattutto da cittadini italiani (o di origine italiana). Proprio per segnalare e, in qualche modo celebrare, la presenza di tanti connazionali, oltre un secolo fa, si era pensato di dipingere le strisce gialle con i tre colori simbolo della bandiera italiana : una scelta preservata con il passare degli anni, anche con il cambiare delle varie amministrazioni locali.

La battaglia della vernice

La sindaca di Newton, la democratica Ruthanne Fuller, si è giustificata facendo riferimento a una normativa federale che le avrebbe imposto tale scelta, adducendo inoltre ragioni relative alla sicurezza stradale. Eppure, nonostante le motivazioni presentate dalla prima cittadina, gli abitanti hanno accolto con ira il provvedimento.

Uno di loro, Jordan Lee Wagner, in un post pubblicato su una pagina Facebook di Newton e ripreso da La Stampa questa mattina, ha scritto: “Dovremmo scendere in strada e ridipingere con i nostri colori. Che possono fare? Arrestarci?”. Detto, fatto. Nella notte, qualcuno che ha preso particolarmente a cuore la causa si è armato di pennello e vernice, provvedendo a ridipingere Adams Street in vista della grande “Festa” di mercoledì.





Il compromesso

Per sedare i malumori crescenti, la sindaca ha cercato una soluzione di compromesso, facendo una parziale marcia indietro: Fuller ha ammesso “errori nella comunicazione” e, soprattutto, di aver sbagliato nel dare l’ordine quando mancavano pochi giorni alla ricorrenza tanto attesa dal quartiere. Così ha stabilito una nuova data, rispettando un periodo di "cuscinetto" tra le celebrazioni tanto agognate e l'esecuzione dei lavori: le linee gialle torneranno su Adams Street da mercoledì.

Vista la caparbietà di noi italiani, però, il dubbio è lecito: basterà questo tentativo per sedare le polemiche? Oppure, nella notte, qualche altro patriota scenderà in strada munito di pennelli e vernice per far tornare il tricolore lì dove è stato ben visibile per oltre un secolo?