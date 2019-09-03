Niccolò Fabi, il nuovo album uscirà l'11 ottobre

A 3 anni e mezzo di distanza da "Una somma di piccole cose", Niccolò Fabi torna con "Tradizione e tradimento", il nuovo e nono disco di inediti in uscita l'11 ottobre.

E' stato lo stesso cantautore a svelare al pubblico, la data di uscita e il titolo del suo nuovo album, pubblicando un misterioso video sui social, accompagnato da queste parole: "Una chiave si gira e le luci del quadro si accendono. La vibrazione della macchina e del suo conducente il momento prima che le ruote inizino a girare. L'eccitazione e l'incognita che regala ogni movimento quando ci allontana da qualcosa e ci avvicina a qualcos'altro...". Niccolò Fabi, poi, tornerà anche live, con un tour nei teatri, al via l'1 dicembre da Ravenna.