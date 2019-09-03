Niccolò Fabi, il nuovo album uscirà l'11 ottobre

Redazione Web

03 settembre 2019, ore 20:00

Si chiamerà "Tradizione e Tradimento", come ha annunciato con un post su social, a dicembre tour nei teatri

A 3 anni e mezzo di distanza da "Una somma di piccole cose", Niccolò Fabi torna con "Tradizione e tradimento", il nuovo e nono disco di inediti in uscita l'11 ottobre. 

E' stato lo stesso cantautore a svelare al pubblico, la data di uscita e il titolo del suo nuovo album, pubblicando un misterioso video sui social, accompagnato da queste parole: "Una chiave si gira e le luci del quadro si accendono. La vibrazione della macchina e del suo conducente il momento prima che le ruote inizino a girare. L'eccitazione e l'incognita che regala ogni movimento quando ci allontana da qualcosa e ci avvicina a qualcos'altro...". Niccolò Fabi, poi, tornerà anche live, con un tour nei teatri, al via l'1 dicembre da Ravenna. 

Questo il calendario completo:
1 dicembre - Ravenna - Teatro Dante Alighieri (sold out)
2 dicembre - Milano - Teatro Degli Arcimboldi
8 dicembre - Pescara - Teatro Massimo
10 dicembre - Cosenza - Teatro Rendano
12 dicembre - Catania - Teatro Metropolitan
13 dicembre - Palermo - Teatro Golden
19 dicembre - Trento - Auditorium Santa Chiara
20 dicembre - Vicenza - Teatro Comunale (sold out)
21 dicembre - Vicenza - Teatro Comunale
10 gennaio - Bologna - Teatro EuropAuditorium
11 gennaio - Firenze - Teatro Verdi
12 gennaio - Torino - Teatro Colosseo
13 gennaio - Genova - Teatro Politeama Genovese
19 gennaio - Roma - Auditorium Parco della Musica
20 gennaio - Roma - Auditorium Parco della Musica
21 gennaio - Napoli - Teatro Augusteo
22 gennaio - Bari - Teatro Team
24 gennaio - Ancona - Teatro Le Muse
29 gennaio - Bergamo - Teatro Creberg
30 gennaio - Parma - Teatro Regio

