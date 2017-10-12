Niccolò Fabi: "La mia festa tra Best Of e un Live speciale"

Il cantautore si racconta a RTL.it e smentisce il ritiro dalle scene

Niccolò Fabi ha deciso di racchiudere vent'anni di carriera con un cofanetto speciale "Diventi Inventi 1997-2017" e un concerto unico e speciale il 26 novembre al Palalottomatica di Roma. "Ho deciso di racchiudere in un doppio cd - ha spiegato il cantautore a RTL.it - la mia ritrovata libertà, il mio equilibrio, la mia voglia di fare musica". Non c'è nessun ritiro in vista: "Prenderò semplicemente una pausa per nuova ispirazione".

