Nico Rosberg Campione del Mondo F1!

Il pilota eguaglia papà Keke

Vincere il suo primo Mondiale di Formula 1 battendo l'eterno rivale Lewis Hamilton ed eguagliando il trionfo nel 1982 di papà Keke. Il sogno da pilota di Nico Rosberg diventa realtà, alla fine del 55/o giro del Gran Premio di Abu Dhabi, gara in bilico fino alla fine e vinta dal campione del mondo uscente. Inglese, primo 'colored' del Circus, che al termine di una stagione vissuta tra rimonte, furbizie e tesi da complotto per i motori andati in fumo, si lascia andare ad una stretta di mano e poi ad un abbraccio al nuovo iridato nella festa del podio allo Yas Marina Circuit. Un Mondiale, quello di Rosberg, figlio di un grandissimo inizio di stagione che ha visto il tedesco della Mercedes infilare ben quattro vittorie consecutive, dal Gp d'Australia a quello di Russia. Ruolino di marcia che ha permesso al 31enne con residenza a Montecarlo di diventare il secondo figlio di un iridato di Formula 1 a riuscire nell'impresa. Dopo Damon Hill figlio di Graham. Nico è il numero 33 dell'albo d'oro della classe regina delle corse. ''Sono felice di aver replicato l'impresa di mio padre – dirà alla fine sul podio Rosberg tra sorrisi e schizzi di bevande non alcoliche in rispetto di un paese a religione musulmana come gli Emirati Arabi Uniti – e mi congratulo con Lewis: è stato un avversario straordinario, sempre velocissimo. Adesso ci vorrà un po’ per riprendermi, è stata una gara durissima a livello emotivo''.

