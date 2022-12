Niente vacanze post mondiale per Mbappè, ha già ripreso ad allenarsi con il PSG; e il Real Madrid torna alla carica

DUE GALLI IN UN POLLAIO

Sono stati i grandi protagonisti del duello, anche generazionale, andato in scena durante la bellissima finale del mondiale. Leo Messi – a 35 anni – è rimasto sul trono, Kylian Mbappè – a 24 anni – ha confermato di essere un erede più che degno. I due giocano insieme nel Paris Saint Germain. Il rapporto è cordiale, ma senza slanci: colleghi, non amici. E non è semplice tenere due galli ( così forti, grandi, ingombranti) in un unico pollaio. Lo scorso anno il Real Madrid andò all’assalto di Mbappè con una maxi offerta. Che è stata respinta. Il proprietario del PSG Al Khelaifi, che viene dal Qatar e voleva dare lustro ai mondiali di casa, ha messo sul piatto una cifra monstre: 640 milioni di euro. Ma nel calcio nulla è per sempre. Il contratto con il PSG scade nel 2024. Ma a Madrid sono convinti di poter anticipare i tempi: da ambienti vicini alla società, si fa notare che il francese è un numero uno e i numeri uno devono giocare al Real. Il presidente Florentino Perez ci sta pensando, in caso di ulteriore offerta (che potrebbe arrivare a sfiorare il miliardo) andrà poi valutata la risposta da Parigi. Non è una decisione che riguarda soltanto l’aspetto sportivo, un ruolo lo gioca anche la politica: in Francia vorrebbero Mbappè come simbolo delle Olimpiadi di Parigi nel 2024.