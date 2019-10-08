Nobel per la Fisica a Peebles, Mayor e Queloz

08 ottobre 2019

Per le loro scoperte relative alla radiazione cosmologica di fondo e ai primi pianeti esterni al Sistema Solare

James Peebles, Michel Mayor e Didier Queloz sono i vincitori del Nobel per la Fisica 2019. Il cosmologo Peebles e i planetologi Mayor e Queloz sono stati premiati con il Nobel per le loro scoperte relative alla radiazione cosmologica di fondo e ai primi pianeti esterni al Sistema Solare, scoperte che hanno cambiato la nostra immagine dell'universo.

