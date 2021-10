"Non nascondo che vorrei rimettermi in gioco”: Luigi Mastroianni torna in televisione?

Un milione di followers sui social non bastano. Luigi Mastroianni, ex volto di Uomini e donne di Maria De Filippi, adesso pensa alla tv per farsi conoscere senza filtri. Il super influencer strizza l'occhio ad un reality, che potrebbe arrivare ben presto nella sua vita. Per molti fan sarebbe un sogno. "Fino ad ora non mi hanno mai chiamato. Ma penso di avere una storia importante da poter raccontare", dice a Trends&Celebrities su RTL102.5 News (che potete seguire in radiovisione sul canale 233 del DTT o 737 di Sky). "Potrei essere anche molto provocatore", continua Mastroianni. "Molti non conoscono il mio carattere. Sembro molto serioso. In realtà ho un lato molto giocarellone e sono anche provocatore".





Mastroianni al Grande Fratello Vip?

“Non mi sono mai proposto per nessun reality per scelta personale”, dice l'ex volto di Uomini e donne. "Quest’anno c’era la possibilità…poi per vari motivi mi sono tirato indietro. Vorrei più che altro mettermi in gioco. Il pubblico mi conosce poco, sono tanto altro. Mi piacerebbe far capire che c’è altro in me“.

Per Mastroianni potrebbero riaprirsi presto le porte di un reality, condizionale d'obbligo come accade spesso quando si parla di indiscrezioni. Intanto sui social l'idea di un suo arrivo - o meglio di un ritorno - in tv manda in fibrillazione le fan. Ma occorre ricordare che Luigi è fidanzato con Anna, lontana dal mondo della tv. "Se riuscite voi a convincerla a venire in diretta ve la presento", scherza con Fredella e Palmieri. Che promettono nei prossimi giorni di mettersi al lavoro per organizzare una diretta con lei.





L'inizio della storia con Anna

Mastroianni, siciliano doc, conosce Anna ad una festa di Carnevale. "Mi ha fatto penare. E' passato un po' di tempo prima che accettasse il mio invito a cena", svela in diretta. Ed infatti tra loro l'amore è scoppiato durante il lockdown. Anna, a quanto pare, sarebbe molto gelosa. E ad RTL102.5 News Mastroianni lo dice chiaramente: “Basta che parlo o discuto con qualcuna già ci sono i primi attriti, però poi capisce le situazioni ed è anche molto simpatica in questo senso”.





Il rapporto con suo fratello Salvo

Luigi è legatissimo a suo fratello Salvo, affetto da sindrome di Down. E' presente sempre nelle sue Ig stories ed è al centro di un libro che s'intitola "Mio fratello è un gigante", un libro che è entrato subito nelle classifiche e che racconta una vera storia d’amore. “Sono fiero di lui”, puntualizza in diretta. E chi lo segue sui social sa bene quanto sia forte il suo rapporto con Salvo: un ragazzo unico e simpaticissimo.