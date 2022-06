“Non Stop News - Speciale Referendum": domani mattina dalle 8 alle 9 su RTL 102.5 confronti e guida al voto

Domani mattina, dalle 8 alle 9, in “Non Stop News”, approfondimento dedicato al voto. In studio, Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro si collegheranno con il cronista parlamentare di RTL 102.5, Alberto Ciapparoni, e ospiteranno – per due confronti sulle ragioni del sì e del no ai quesiti – Enrico Costa (deputato di Azione e uno dei promotori del referendum), Andrea Delmastro (responsabile giustizia di FdI), Francesco Paolo Sisto (FI, sottosegretario alla Giustizia) e Giulia Sarti (M5S, coordinatrice del comitato giustizia del M5S).





In diretta su RTL 102.5 e in streaming su RTL 102.5 PLAY.

