Novara, rissa fuori discoteca, ragazzo muore accoltellato

Redazione Web

26 agosto 2019, ore 09:45

A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118 intervenuti sul posto

Un giovane, del quale non è ancora nota l'identità, è stato ucciso questa notte nei pressi di una discoteca di Borgo Ticino, in provincia di Novara. È accaduto poco dopo le 2:00, quando davanti al locale è scoppiata una rissa al termine della quale è rimasto a terra un ragazzo, colpito da più coltellate. È stato dato l'allarme e quando i sanitari del 118 sono intervenuti il giovane era ancora in vita, ma a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo.

