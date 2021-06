Nubifragio a Roma, motociclisti appiedati e automobilisti in difficoltà. Soccorsi 40 bambini di un asilo

Il violento nubifragio ha allagato in particolare la zona a nord di Roma. In questo martedì di giugno, le strade si sono trasformate in fiumi in piena anche a causa, stando ad alcuni video girati dai residenti, di qualche problema ai tombini che non hanno fatto ben defluire le acque. Un asilo che si trova a Ponte Milvio si è allagato ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per soccorrere 40 bambini.

ASILO ALLAGATO, BIMBI PORTATI IN ALBERGO

Sono stati soccorsi da vigili del fuoco e polizia i 40 bambini e i 6 adulti rimasti bloccati all'interno di una scuola materna, in via Castelnuovo di Porto a Ponte Milvio, allagato per la pioggia. A quanto riferito, sono stati portati in un albergo vicino e sono stati contattati i genitori dei piccoli per riprenderli. Sul posto anche la polizia locale del XV Gruppo.

STRADE COME FIUMI, SOTTOPASSI ALLAGATI ANCHE A ROMA SUD

Diversi i sottopassi allagati, ma anche alcune arterie stradali dove l'acqua, a causa dello scarso filtro fornito dai tombini, ha invaso la careggiata: è il caso di via Trionfale, video e foto di residenti e non sono stati postati sui social "Sono qui sul 'Rio Trionfale', scherza un automobilista, ma anche di via Pineta Sacchetti, oltre a Raccordo anulare e alla Tangenziale. Problemi anche in altri sottovia a Roma sud e allagamenti anche al centro della città, le corse del tram 8 si sono fermate a Trastevere, l’Atac ha disposto un servizio di bus sostitutivi fino a Piazza Venezia. Sui social sono diventati virali i video degli allagamenti che hanno interessato la zona di Ponte Milvio e di Corso Francia, tra conducenti di scooter appiedati, auto bloccate nell’acqua, residenti e commercianti che hanno cercato di liberare i tombini.