Nuova Zelanda, erutta vulcano, almeno cinque morti, turisti dispersi

Nuova Zelanda, erutta vulcano, almeno cinque morti, turisti dispersi

Nuova Zelanda, erutta vulcano, almeno cinque morti, turisti dispersi

Redazione Web

09 dicembre 2019, ore 10:00

Alcuni turisti erano proprio sull’orlo del cratere del Waakari, uno dei vulcani più attivi del Paese

Almeno cinque persone sono morte, diverse sono rimaste ferite e alcuni turisti risultano dispersi su una piccola isola vulcanica della Nuova Zelanda, il cui vulcano è eruttato improvvisamente. La premier neozelandese, Jacinda Ardern, ha dichiarato che su White Island era presente una dozzina di turisti al momento dell'eruzione. Testimoni affermano che alcuni turisti in quel momento erano proprio sull'orlo del cratere. Il bilancio, fanno sapere le autorità, è probabilmente destinato ad aggravarsi. L'improvvisa eruzione del vulcano Waakari della piccola White Island è avvenuto nel pomeriggio, mentre diversi turisti stavano compiendo escursioni sul cratere. La premier, in conferenza stampa da Wellington, ha spiegato che finora ci sono cinque vittime accertate, mentre diversi visitatori feriti (di cui non sono stati resi ancora noti né il numero né le nazionalità), sono stati trasportati in ospedale nella vicina North Island, l'isola più a nord dell'arcipelago neozelandese. L'ospedale St. John ha dichiarato che, sulla base delle testimonianze delle persone ricoverate, i visitatori presenti sull'isola erano almeno una ventina. Ardern ha definito l'episodio "molto significativo". Il Waakari (questo il suo nome in lingua maori) è uno dei vulcani più attivi della Nuova Zelanda ed è anche imprevedibile. Filmati ripresi dai turisti dal bordo del cratere verso l'interno pochi minuti prima dell'eruzione non mostrano alcun segno di attività. Quelle riprese dai telefonini a distanza dopo l'eruzione mostrano un imponente pennacchio di vapore bianco e cenere che si eleva a oltre 3.000 metri di quota.

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