Obiettivo zero vittime sulla strada. Giovannini, non è impossibile

L’annuncio di un nuovo Piano per la sicurezza stradale arriva dal ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile Enrico Giovannini che, nel giorno in cui si celebra la Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada, rinnova l'impegno per un'emergenza che nemmeno la pandemia ha arginato e che anche oggi registra nuove vittime. Obiettivo zero vittime della strada, che non è impossibile, assicura il ministro. Punto per punto, Giovannini, elenca la ricetta per centrarlo: ci sono troppe auto vecchie in circolazione, occorre lavorare con le case automobilistiche e favorire il ricambio con incentivi. L’uso di cinture e dispositivi per i bambini è totalmente insoddisfacente, bisogna puntare sulla formazione, i pedoni devono essere maggiormente educati al rispetto degli altri e infine per troppi anni è mancata la manutenzione delle strade, che sappiamo provocare molti incidenti, in manovra stanziati oltre 3 miliardi di euro, per l'adeguamento delle strade.

GIOVANNINI, NONOSTANTE FERMO COVID 2020 NON RAGGIUNTI OBIETTIVI UE

Il traguardo di una riduzione straordinaria dei lenzuoli bianchi stesi sull'asfalto è lontana, Giovannini sottolinea ''I dati ci mostrano che anche nel 2020, nonostante la pandemia e quindi il blocco della circolazione, non abbiamo raggiunto neanche l'obiettivo europeo. Nel 2021 con la ripresa delle attività, l'incidentalità è ripresa''. L’Europa, lo scorso mese, ha votato un documento che fissa la riduzione del 50% le lesioni gravi e dei decessi da incidenti stradali entro il 2030.