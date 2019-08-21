Ocse, cresce reddito famiglie, Italia ultima tra le grandi

Redazione Web

21 agosto 2019, ore 16:00

La crescita nel nostro Paese è stata dello 0,5%, sotto la media dell'Eurozona e dei Paesi avanzati

Aumenta nel primo trimestre 2019 il reddito delle famiglie nei Paesi Ocse e nell'Eurozona. L' andamento è positivo anche in Italia che però si piazza comunque sotto la media dell'organizzazione parigina e dell'aera euro. La crescita nel nostro Paese è stata dello 0,5% contro il +0,6% dell'Ocse e il +0,7% di Eurolandia. Secondo i dati della stessa Ocse, in Germania l'aumento è stato dello 0,6%, in Francia dello 0,8%, negli Stati Uniti e in Canada dello 0,9%. Peggio di noi fa solo il Regno Unito (+0,3%), che mostra però un dato migliore nel cumulato degli ultimi 8 trimestri. L'Ocse spiega che la crescita del reddito reale delle famiglie fornisce un quadro migliore dei cambiamenti nel benessere economico delle famiglie rispetto alla crescita pro capite del Pil reale. Guardando al medio periodo, ovvero all'andamento del reddito delle famiglie nei trimestri dal 2017 ad oggi, l'Italia ha registrato un aumento del 2% contro il +4,1% della media Ocse, il +4,7% dei Paesi del G7 e il +3,4% dell'Eurozona. In Germania l'aumento è stato del 3,3%, in Francia del 3,9% e nel Regno Unito del 4,1%. 

