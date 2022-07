Oggi, 30 giugno, è la Giornata mondiale degli asteroidi, diversi gli eventi in tutto il mondo

Oggi, 30 giugno, si celebra la Giornata mondiale degli asteroidi, evento nato per dare una maggiore sensibilizzazione sull’argomento e per conoscere gli eventuali pericoli di un loro impatto con la Terra. Ma evitando ogni forma di panico. Una manifestazione che si collega ad un evento che risale al 1908, quando alle prime luci dell’alba, una fortissima esplosione nella zona di Tunguska, nella Siberia orientale, provocò la distruzione duemila chilometri di foresta. Il bagliore prodotto fu visibile addirittura ad una distanza di 700 km. Solo dieci anni dopo i ricercatori, giunti sul posto si trovarono davanti ad uno spettacolo desolante, uno di quegli scenari che spesso si vedono nei film di fantascienza. Ancora oggi nessuno è riuscito a capire quale sia stata la causa e tra le ipotesi più accreditate dagli studiosi è quella del piccolo asteroide esploso, attraversando l’atmosfera i cui frammenti non impattarono con la terra, ma senza cadere, provocando, invece, un forte spostamento d’aria. Un episodio che non ebbe nessun testimone.





Le celebrazioni

Istituite nel 2014 dall'Unesco, la giornata mondiale degli asteroidi nacque su idea di del chitarrista dei Queen, e astrofisico, Brian May, di Russell Louis Schweickart, astronauta dell'Apollo 9, di Danica Remy, presidente della Fondazione B612 e di Grig Richters, regista e attivista politico con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull'importanza degli asteroidi.





Cosa sono

Gli asteroidi potrebbero essere frammenti del disco protoplanetario che non sono stati incorporati nei pianeti durante la formazione del Sistema solare, mentre per meteoroidi si intendono invece, i frammenti molto più piccoli. Infine ci sono i frammenti composti di ghiaccio che sono noti come comete.





L’osservazione

Scopriamo centinaia i nuovi asteroidi che vengono scoperti ogni mese, ognuno dalla propria caratteristica e forma. Possiamo anche definirli sassi cosmici, per usare un termine molto terra-terra. Di questi corpi celesti si possono solo stimare caratteristiche ed eventuali rischi di collisione e per questo gli esperti continuano a sorvegliarli.





Gli eventi

Diversi gli eventi organizzati in tutto il mondo per sensibilizzare sugli asteroidi. Molti gli incontri, le conferenze trasmesse in streaming come quella organizzata in Lussemburgo e quella in Italia del Virtual Telescope.